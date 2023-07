Una jubilada fue víctima de un violento asalto en la vía pública

Una jubilada sufrió este jueves un violento asalto en barrio Belgrano, de la ciudad de Rosario, donde motochorros que la abordaron en la calle la tiraron al suelo y le provocaron un fuerte golpe de la cabeza contra el pavimento. Otra vez, la ambulancia demoró más de la cuenta en llegar y hubo quejas.



El hecho ocurrió al atardecer en Zuviría y Fraga, donde a la mujer le robaron la cartera y la dejaron tendida en el piso y fue asistida por vecinos, que la contuvieron y cubrieron con una frazada hasta que arribó la unidad médica y la trasladó. No había detalles de su estado de salud.



“Escuchamos un golpe, salimos y la vimos en el suelo. La empujaron para quitarle la cartera y golpeó la cabeza contra el piso. Tardó mucho la ambulancia, hay mucha gente indignada. Y la Policía también tardó 20 minutos y los ladrones escaparon”, contó un vecino.



Testigos aportaron que una moto con dos ocupantes pasó por el lado de la mujer y llegó hasta la esquina, donde se escondió detrás de un contenedor. Entonces uno de los delincuentes bajó e interceptó a la jubilada, que se habría resistido y en ese forcejeo cayó.



Otro vecino señaló que los asaltantes eran dos jóvenes que se movilizaban en una moto de cilindrada 110 o 125 y que el que descendió era “de contextura delgada, alto, con una campera color negra y naranja”. Aún no hay personas identificadas.



El hecho es el segundo de este tipo registrado en menos de una semana en Rosario, no sólo porque el saldo de un violento arrebato es una mujer herida con un fuerte golpe en la cabeza sino porque la ambulancia volvió a tardar mucho en llegar, en medio de cuestionamientos al Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies 107).



El pasado viernes, a una ciclista la abordaron en Pellegrini al 4500 entre dos hombres que la frenaron y la arrojaron al piso para robarle la bicicleta. Quedó inconsciente tirada durante una hora hasta que llegó el móvil que la llevó hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde todavía sigue internada grave. (Rosario 3)