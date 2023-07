Robo en casa y un ladrón atrapado: víctima temió por su hija y contó detalles

Dos delincuentes, ingresaron a robar el jueves a la tarde en una vivienda ubicada en la zona de calles Mendoza y 25 de junio de la capital entrerriana.El ilícito sucedió a alrededor de las 14 y, según pudo conocer Elonce, mientras que, uno de los delincuentes, escapó por los techos, con dinero y otras pertenencias, el restante ladrón fue atrapado por la propietaria de la casa y vecinos que la ayudaron.que “a la siesta estábamos trabajando con mi hijo en la verdulería. Vine a mi casa (contigua al negocio), abrí la reja para sacar un balde con agua para limpiar los carteles. Me puse a borrarlos cuando pasó una persona con actitud muy sospechosa que me llamó mucho la atención. Cuando volvía mirar no lo vi más”.Acotó que cuando fue a entrar a la vivienda “. Cuando los vi empecé a gritar para pedir ayuda. Cerré la puerta, ellos vinieron a empujarme. Uno ya salía con las mochilas y la bicicleta”.La mujer confirmó que uno de los delincuentes “se fue por los techos.. El otro, cuando cerré la puerta y empecé a pedir ayuda, abrió la ventana y ahí nos encontramos. Esa fue la persona que quedó atrapada”.“Fue un susto porque lo que me preocupaba era mi niña”, cerró la comerciante. Trascendió que el detenido cuenta con antecedentes y que había salido recientemente de la Unidad Penal.