Caso Luisina: “se encuentre o no el cuerpo, va a haber un juicio”, dijo Beguerie

El Director de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Comisario General Marcos Antoniow, junto a el Jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Juan Beguerie, dieron detalles sobre la investigación por la desaparición de Luisina Leoncino, la joven de 24 años buscada desde el 9 de julio.Tras dos días de rastrillajes sin resultados, el comisario Antoniow expresó: “La búsqueda se va a seguir trabajando, van a haber parates, lo que no dice que va a parar la investigación, sino que se hacen replanteos en base a lo que se ha hecho y con los indicios que se van recolectando”, dijo a la FMCiudadana de Concordia.Además, afirmó que los rastrillajes en distintas zonas de la ciudad son la parte visible de la investigación, pero que por detrás hay muchas personas de distintas áreas de la Policía que están trabajando para recaudar la mayor parte de elementos que puedan usar como pruebas. “Queremos llevarle la tranquilidad al pueblo de que se está trabajando con gente que lleva días sin dormir, y actúan con convicción y vocación”, mencionó.Respecto a la intervención de la población sobre el caso, puntualizó, “muchas veces se critica a la parte de fiscalía y la policial, pero en este caso se ha trabajado muy bien, y destaco, también, la labor de la prensa que ha hecho un trabajo serio y profesional”. Asimismo, agregó que la investigación “lleva tiempo, los tiempos judiciales y policiales no son los mismos que los de la sociedad que quiere noticias o los de la familia. En eso pedimos racionalidad y comprensión”.De igual manera, el jefe Departamental de Policía, Juan Beguerie, solicitó a todos los que tengan algún dato que se acerquen a la jefatura para aportarlo a la investigación. “Insisto que, por más pequeño que crean que es el dato, que se acerquen, porque esto servirá para ir uniendo las pruebas y, además, para poder confirmar indicios que ya se tenían en fiscalía previamente”.Además, confirmó que “se encuentre o no se encuentre el cuerpo va a haber un juicio (al principal sospechoso del caso, Horacio 'Ñoño' Benítez), después veremos cómo termina, que es otra cuestión”.Finalmente, los funcionarios afirmaron que los rastrillajes todavía continúan y si bien faltan obtener los resultados de los laboratorios de genética y algunos estudios de inteligencia criminal respecto a telefonía secuestrada, la fiscal “tiene el pleno conocimiento y los objetos con valor suficiente para haber fundado la prisión preventiva de Benítez”. Fuente: (Radio Municipal de Concordia)