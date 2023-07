Retiró 8 millones de pesos del banco, lo siguieron dos motos y se los robaron

Sebastián llegó pasadas las 11 de este miércoles a la fábrica en la que trabaja en la zona sur en su camioneta blanca. No alcanzó a bajar del vehículo cuando dos hombres descendieron de dos motos que lo venían siguiendo y, a golpes de culata, le exigieron que entregara la mochila en la que llevaba unos ocho millones de pesos que había retirado de un banco céntrico. "O había inteligencia o alguien avisó", analizó el hombre este jueves. Las imágenes del robo quedaron registradas en un video.Todo comenzó la mañana de este miércoles, cuando el hombre salió de la sucursal del banco Galicia ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Abordó su vehículo y se dirigió hasta su lugar de trabajo, ubicado en la zona de Ayacucho al 3700.Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia de la zona muestran cómo Sebastián sube la vereda para estacionar la camioneta. Apenas segundos después se aprecia cómo dos motos suben a una velocidad considerable al playón y dos hombres descienden casi a la carrera y se ubican al costado derecho del vehículo. Allí, comienzan a romper los vidrios a culatazos hasta que logran abrir la puerta del acompañante y se alzan con la mochila, tras lo cual huyen rápidamente del lugar."Retiré una cantidad de dinero en el banco Galicia de Sarmiento y Santa Fe, llegué hasta zona sur y apenas estaciono la camioneta escucho golpes, y que me empiezan a romper los vidrios a culatazos. Los dos tipos me decían ''dame la bolsa con la plata'. Ni siquiera me robaron el celular ni la billetera", comentó Sebastián a"Seguramente hubo algún tipo de inteligencia o alguien avisó. Pero me siguieron. Y no, no los vi, si advertía algo raro ni paraba", se lamentó.Consultado sobre si era frecuente realizar operaciones en ese local bancario, Sebastián comentó: "Opero con otra sucursal pero por el monto me mandaron a la casa central ubicada en Sarmiento y Santa Fe. No tengo pruebas de que algún dato se les haya escapado, pero algo pasó".Al referirse a los delincuentes expresó: "Los tipos eran muy profesionales, en 15 segundos pasó todo. Estaban todos con armas pero por suerte a mí no me pasó nada".