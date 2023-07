Crimen en Villa 351: el presunto homicida estaba drogado y "acongojado"

Policiales Se entregó el acusado del homicidio ocurrido en la Villa 351

ocurrido este miércoles por la tarde en la Villa 351, de Paraná. El hombre de 33 años se presentó anoche en la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, acompañado por el abogado José Iparraguirre.El defensor confirmó aque los familiares de Narváez lo llamaron para informarle que él se quería presentar ante la Justicia para estar a derecho. “Me pareció correcta esa posición, me comuniqué con el jefe de Homicidios, acordamos que los presentaría en la División policial y se informó al fiscal Juan Maslvasio que está a cargo de la causa. Fui a buscarlo al lugar que me indicaron y nos presentamos en Homicidios”, repasó Iparraguirre en relación a los hechos.indicó el letrado. Asimismo, rememoró que el jefe de Homicidios le explicó a Narváez que debían trasladarlo a Antecedentes para una serie de trámites y que luego iba a quedar alojado en Alcaidía de Tribunales.Atento que las actuaciones policiales no estaban concluidas,; tras lo cual, se fijará una audiencia ante el juez de Garantías por las medidas de coerción, es decir, por la posibilidad de que quede o no detenido preventivamente.Según lo que anticipó el abogado,mientras se realiza la investigación penal preparatoria. Iparraguirre se mostró de acuerdo con esa disposición“El fiscal me facilitó las declaraciones testimoniales y luego veremos el resto de las pruebas para establecer una estrategia de defensa”, acotó el abogado especializado en Derechos Humanos.En la oportunidad,. De hecho, explicó que su defendido es “un consumidor habitual, una persona con serios problemas con el consumo de cocaína y estupefacientes”.“Por los dichos de Narváez, entiendo que conocía a Romero, e incluso por las declaraciones testimoniales, pero hasta poder ver el legajo con las pruebas, lo que corresponde es ser muy cautos con las declaraciones”, acotó al respecto.Y agregó: “En las reglas del derecho penal liberal que nos rigen, es el Estado quien debe demostrar la culpabilidad de una persona con respecto al hecho delictivo que se investiga, por lo tanto, cualquier dato que pueda aportar podría ser perjudicial para mi defendido atento a que la carga probatoria está a cargo del fiscal”.La balacera que derivó en el hecho de sangre ocurrió este miércoles por la tarde en la Villa 351, en inmediaciones de la esquina de El Paracao y calle 351, a metros de las vías del ferrocarril. Romero fue trasladado por un vecino hasta el hospital San Martín, pero llegó sin vida y su cuerpo quedó tendido en el playón frente al ingreso a la sala de Emergencias.Romero “tenía una herida de arma de fuego a la altura del pecho” y, de acuerdo a los primeros datos que habían surgido en la investigación, conocía con la persona que lo ultimó, la cual también es del asentamiento. Tanto la víctima como el victimario “son conocidos en el ambiente policial y judicial”.