"No era un estafador", dijo el hermano del empresario asesinado y descuartizado

Policiales Hombre descuartizado tenía empresa en Miami y una deuda millonaria en Argentina

"Si le hubiesen pegado un tiro, puedo pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que", dijo Rodolfo Pérez Algaba, quien rechazó que su hermano fuera un "estafador"."La actividad de él era la compra venta de autos, con el tema de los Bitcoin no le fue bien, eso se canceló y quedo ahí", explicó el hombre, quien agregó que hacía "tres meses que no lo veía" a su hermano porque habían tenido una discusión.Además,"Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando, rompiéndome la cabeza, cómo pudo llegar a pasar esto. Pero yo no me voy a quedar quieto,", dijo el hombre en declaraciones a Crónica TV.