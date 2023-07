Identifican a uno de los autores del robo en distribuidora de Paraná

Cómo fue el hecho

En un hecho con llamativas características, una distribuidora ubicada en Bartolomé Zapata, en la capital entrerriana, fue escenario de un robo ocurrido este domingo, donde dos delincuentes se hicieron pasar por clientes y perpetraron el robo, golpeando a un empleado y llevándose una suma considerable de dinero.“A raíz del rápido accionar de las diferentes delegaciones, se logró establecer la identidad de uno de los autores y el medio de movilidad en el cual los dos sujetos se transportaban", informó el segundo jefe de la División Robos y Hurtos, Angel Palacios a“El personal de robo y hurto en el lugar, con la colaboración de la división del 911, criminalística y comisaría Nº 10, llevó a cabo un importante trabajo para esclarecer el caso. Asimismo, en la localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, la División Técnica Especiales de la Dirección de Inteligencia Criminal y la dirección de prevención vial lograron ubicar un domicilio relacionado con el robo”, explicó Palacios.El domicilio de lafue allanado ySin embargo, "lamentablemente, no se encontró a ninguna persona en el lugar, por lo que no se pudo lograr la detención del implicado", manifestó Palacios.Se recordará que, de acuerdo con el relato de uno de los trabajadores de la distribuidora a Elonce, tras el hecho, el empleado afectado se encontraba trabajando cuando fue sorprendido por los dos delincuentes que se hacían pasar por clientes. "En un momento dado, lo golpearon y lo encerraron en un lugar, tras lo cual realizaron un disparo que rebotó por todas partes".El trabajador de la distribuidora destacó que los delincuentes escaparon en una camioneta, y sugirió que el robo pudo haber sido planificado debido al horario en que ocurrió y al conocimiento de que había dinero físico y pocos trabajadores presentes en el lugar. "Ayer vimos una camioneta sospechosa, tal vez vigilaban el lugar", agregó.En cuanto a la suma de dinero, el empleado mencionó: "Es una fuerte suma de dinero. Aunque no es común que haya tanto efectivo aquí, se esperaba que una persona viniera a cobrar".