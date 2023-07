Cuestionamientos a la Justicia y la Policía

Nueva movilización

“Luisina solo buscaba cariño y cayó en manos de un monstruo”

Mientras se desarrollan los rastrillajes por tierra y por agua en busca del cuerpo de Luisina Leoncino, frente a los Tribunales de Concordia, un grupo de mujeres se concentró para renovar el pedido de justicia por la joven de 24 años de quien no se tienen datos desde el pasado 9 de julio.la comunicadora radial, Fernanda Villafañe. Y remarcó: “Pedimos que la Justicia deje de cubrir, porque detrás hay un pez gordo y la desaparición de Luisina destapó una olla de violadores y pedófilos que hay en Concordia, y todos saben, pero nadie dice nada”.De hecho, la locutora apuntó que Horacio Benítez -el hombre de 42 años, alías Ñoño, es el único imputado y detenido por el femicidio de Luisina- “tenía causas por trata de personas y por el secuestro a su ex mujer, a quien violó y golpeó”. “¿Por qué estaba libre?”, se preguntó y acusó: “Hay algo de alta alcurnia que no quieren que se sepa, porque él está cuidado en la celda”.Durante la manifestación, las mujeres exigieron la presencia de la fiscal Julia Elena Rivoira, quien está a cargo de la causa por el femicidio de Luisina.Susana, quien no tuvo la oportunidad de conocer a Luisina, sostuvo que se encontraba presente en la convocatoria “como mamá y hermana”. “Queremos que Policía rastrille en barrio El Toronjal (donde viven los padres de Benítez y donde se lo detuvo) porque tenemos indicios de que ahí pueden encontrar algo; parecería que la gente común sabemos más que la fiscal que está durmiendo”, cuestionó la mujer.“Como puede ser que Benítez atravesó todo el centro de Concordia con un cuerpo en una moto y nadie sepa ni haya visto nada. ¿Para qué tenemos Policía si nadie va a investigar nada? Parecería que el mensaje que dan es `mátenlas, si total, diez locas cortarán la calle y nadie las va a escuchar´. Pero alguien nos tiene que escuchar, porque exigimos justicia”, reclamó Susana.“No puede ser que, en Concordia, siendo una localidad tan chica, una persona no pueda aparecer en más de 15 días. La Justicia vive encerrada, no hace nada y no nos da una solución. Tenemos que esperar a que sigan pasando estos casos, que sigan desapareciendo chicas y que nadie haga nada”, sumó otra joven presente en la convocatoria, Johana Castillo.La de este miércoles fue la tercera concentración en reclamo de justicia por el femicidio de Luisina; participaron integrantes del colectivo de género y diversidad, del sindicado de ATE y los movimientos Surge y MTR.En la oportunidad, convocaron a una nueva movilización prevista para este viernes a las 19 en plaza 25 de Mayo. “Será con velas y corte de calles. Vamos a hacer ruido porque Luisina no está sola y tiene que aparecer. Pedimos a Concordia que se levante y no tenga miedo”, imploró Villafañe.“Si Concordia no se despierta, estos hechos seguirán pasando y exigió: “No más Mara Torales, quien fue asesinada y descuartizada, no más Josefina Acuña, ni Eva, ni Luisina”.“Queremos que la encuentren, con vida o de la otra forma porque necesitamos que aparezca”, sumó Susana. “Las amigas de Luisina están queriendo recuperar a su amiga con la luz de esperanza de que esté viva; todos tenemos la esperanza de que Luisina esté viva, aunque los parámetros cada vez son más negativos”, agregó.“Luisina ya fue enterrada en vida cuando pedía cariño y un plato de comida; era una chica que sufría depresión y cuando tuvo un intento de suicidio, le sacaron a sus dos hijitos. En Concordia te condenan por tener una depresión, pero ella solo buscaba cariño y cayó en manos de este monstruo”, acusó la vocera en la movilización.Luisina, desapareció hace 17 días y es hermana de Valeria Leoncino, víctima de femicidio en marzo de este año, quien estaba saliendo de su departamento en calle Guarumba de Concordia con dos amigas, cuando Carlos Pasarella le efectuó tres disparos. “Y el hermano de ellas se mató cuando tenía 16 años; son tres hijos fallecidos”, se indicó a