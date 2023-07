Caso Luisina: antecedentes del detenido y su viaje tras desaparición de la joven

Rastrillajes

Continúan los rastrilles, peritaje de cámaras de seguridad y de celulares para recabar datos sobre el tremendo caso que estremece a Concordia: La desaparición de Luisina Leoncino. Se recodará que Horacio Rafael Benítez, de 42 años, fue detenido y formalmente imputado por el delito de femicidio tras un allanamiento.Al respecto, el coordinador de fiscales, José Costa, el declaraciones aconfirmó que se abarcan diversas pruebas para avanzar en el caso.En este contexto, aseguró que siguen “analizando cámaras de seguridad, se peritan teléfonos celulares y se deben realizar las pericias de los rastros que se levantaron en la casa(de Benítez)”, donde habría sido vista por última vez Luisina. En este marco, aseguró que “si bien todas estas cosas tienen importancia, no son las únicas pruebas. Se están acercando muchos testigos y hay otras cosas para considerarlo autor de la muerte de Luisina”.Pasado el mediodía, finalizó con resultados negativos uno de los rastrillajes en la búsqueda de Luisina Leoncino, la joven concordiense de 24 años de quien no se tienen datos desde el pasado 9 de julio.El operativo de búsqueda se centró en la mañana de este miércoles en la zona oeste de la ciudad de Concordia, cerca de la vivienda Horacio Benítez; el hombre de 42 años, alias Ñoño, es el único imputado y detenido por la desaparición de la joven.“La policía realiza muchos rastrillajes, pero no tenemos una zona exacta, están buscando en un sector agreste y se vuelve dificultoso avanzar. Además, es necesario tener en cuenta que pasaron diez días hasta que se comenzaron enfocar en esta persona”, sostuvo Costa al asegurar que “Benítez tuvo mucho tiempo 8(desde la desaparición de Luisina hasta que comenzaron a buscarla) , tal vez la podría haber llevado hasta un lugar y luego cambiarla. Por eso hay muchas cámaras que debemos controlar para saber los movimientos de Benítez en estos diez días”.En este marco, el fiscalque dificulta aún más dar con la joven: “Tenemos casi la certeza que Benítez realizó un viaje, pero no sabemos a dónde,”.Por otro lado, Costa informó que Benítez"