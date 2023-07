Mujer asesinada a puñaladas había denunciado cuatro veces al agresor

Policiales Mató a su expareja e intentó tirarse de la terraza de un complejo de oficinas

"Divina, alegre, buena compañera". Así la recuerda una amiga a Nancy Yanina López Gotta (41), la mujer asesinada a puñaladas por su ex pareja en el baño de su trabajo en Ituzaingó. Por el caso fue detenida su ex pareja, José Ignacio Corvalán Castillo (37), que amagó con tirarse de la terraza del centro comercial donde ocurrió el femicidio.Nancy era mamá de dos chicos de 10 y 17 años. "Hace poco más de un año que salían, pero ella lo dejó hace cómo un mes por violento", comentó Jimena, amiga y compañera de Nancy, en diálogo con el diarioPese a que Corvalán tenía una restricción perimetral desde el 30 de mayo, ya que, cerca de las 8 de este martes asesinó a la mujer en el complejo 3 de Leloir Plaza Roof Garden, un centro comercial ubicado en Martín Fierro y Del Cielito, Parque Leloir. En el lugar funcionan oficinas comerciales y restaurantes.El femicidio de Nancy fue el cuarto en las últimas 96 horas y el 11° registrado en julio en Argentina, según el relevamiento de la agenciade casos informados por fuentes policiales y judiciales.Nancy tenía en su foto de perfil de Facebook desde el 2020 una inscripción que decía: "Por un mundo sin violencia. Ni una menos, ni uno menos, nadie menos". En sus redes daba indicios de que quería alejarse de lo que le hacía mal y solo vincularse con lo que le sumara.También una de sus hermanas, Gabriela Analia Lopez Gotta (47), usó las redes para compartir su dolor. "Recen por mi madre y sobrinos. Ahora nos toca unirnos más que nunca por Justicia. Nos tocó a nosotros. Vivas nos queremos", escribió. Y al igual que Nancy cambió su foto de perfil por una imagen de Ni una menos.La víctima trabajaba en tareas administrativas en la empresa Grupo West S.A., que se dedica a la venta de heladeras y balanzas comerciales, desde hacía más de un año. Y aunque sus jefes decidieron que algunos días hiciera trabajo remoto porque conocían la situación violenta que sufría de parte de Corvalán Castillo, eso no la salvó.Antes de ingresar a la compañía, trabajó en el Hipódromo de Palermo durante 13 años en distintas tareas. Había sido asistente de administración comercial, recibía facturas, daba atención a los proveedores, pagaba premios en efectivo y hacía el recuento de efectivo.Pese a la perimetral, el asesino se detuvo. La hostigaba verbalmente, con llamados telefónicos y hasta le dejaba cartitas.. Es una vergüenza que nosotros tenemos que cuidarnos de un agresivo y de un violento”, dijo Mayra, una compañera de trabajo.Corvalán trabaja en tareas de mantenimiento y limpieza en una casa quinta frente al complejo donde la asesinó. Por eso, sabía cómo moverse en el lugar. Se escondió en el edificio donde la víctima trabajaba para atacarla. La condujo hasta los baños y la hirió con varias puñaladas en la cabeza.para que no se fuera sola porque él la perseguía”, agregó la compañera.A Nancy la encontró una empleada del complejo, Rocío Almirón (24), que escuchó gritos de una mujer. Al mismo tiempo que vio a la víctima ensangrentada en el piso, el asesino estaba en el techo del edificio intentando suicidarse. Sin embargo, la compañera de Nancy desconfía que se quisiera matar porque no se tiró."Hay un informe preliminar de la autopsia que refiere que", explican fuentes del Ministerio Público Fiscal de Morón. La mujer murió a causa de la pérdida grave de sangre que impide bombear al corazón.La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el vínculo. El asesino fue detenido y quienes estaban en el complejo intentaron lincharlo por el femicidio."Todavía no se le recibió declaración al imputado pero dicho acto se llevará a cabo en las próximas horas", sostienen fuentes judiciales a cargo de la investigación. En el caso interviene la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón, especializada en abuso sexual intrafamiliar.