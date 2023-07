Caso Luisina: rastrillaron dos zonas en "busca del cuerpo" y revisarán un arroyo

Policiales Difundieron un video que mostraría a Luisina y sería su última imagen

Se reanudó esta tarde, el amplio operativo policial en una vasta zona de la ciudad de Concordia, donde según confirmó el Jefe de la Policía de la provincia, comisario Gustavo Maslein, “se busca el cuerpo de la joven con perros, personal de montada, cadetes, agentes y efectivos especializados”, señaló.El operativo se había desplegado esta mañana, en la zona oeste de la ciudad, cerca de la vivienda del único imputado y detenido por la desaparición de Luisina Leoncino, la joven de 24 años de quien no se tienen datos, desde el pasado 9 de julio.En tanto, esta tarde, el amplio procedimiento se trasladó a la zona cercana al puente Alvear, en uno de los ingresos a la ciudad de Concordia, distante a alrededor de dos kilómetros de la vivienda del imputado, un hombre de 42 años llamado Horacio Benítez.El Jefe de policía de la provincia de Entre Ríos, Comisario Gustavo Maslein, brindó algunos detalles de los rastrillajes que se realizaron este martes, y adelantó que continuarán este miércoles.En diálogo con Elonce, el jefe de Policía de la Provincia reconoció que el presunto femicida “tuvo muchos días de ventaja” hasta que se dio aviso a la policía y esta empezó a intervenir.“Juega en contra la cantidad de días que pasaron entre que la chica desapareció y se tomó conocimiento del hecho, una semana, y después fueron cuatro días de investigación. A pesar de que se lo detiene al presunto autor, tuvo muchos días de ventaja, por eso se nos hace difícil la búsqueda”, expresó Maslein.“La policía tomó conocimiento el día 16 de julio de la ausencia de Luisina. Hicimos un trabajo de campo muy importante, operación de cámaras, allanamientos, secuestro de efectos, lo que derivó en un imputado, que está actualmente en la Unidad Penal de Concordia”, explicó.Por otra parte, el comisario Maslein, confirmó las versiones sobre el peor final de Luisina, algo que los investigadores y agentes de la Justicia, ya habían deslizado sobre la víctima. “Estamos buscando el cuerpo de ella. Si no tenemos algún resultado favorable hoy, mañana empezaremos a buscar en otros lugares”, remarcó el funcionario policial.En referencia a la zona donde se llevaron a cabo los rastrillajes, Maslein dijo que “es una zona inhóspita, zona de bañados. Estamos yendo por sectores y la búsqueda se realiza con perros, personal de montada, cadetes, agentes y efectivos especializados. También colaboran los vecinos”, señaló.Además, el jefe de Policía de la Provincia anticipó que, para este miércoles, “tenemos más personal convocado y también pedimos la colaboración a bomberos voluntarios para hacer la búsqueda en lo que es la zona del arroyo, con botes y grampines”, sostuvo y agregó que “la búsqueda seguirá en los próximos días”.Sobre los rastrillajes que se realizaron esta tarde en Concordia, Maslein explicó que “apuntamos a esta zona por indicios de que el sospechoso vino hacia este lugar”, dijo y agregó que “es una zona muy amplia y la tarea se complica un poco más por los días en que llovió”, remarcó.Por otra parte, esta tarde, un video trascendió a través de las redes sociales y se estima que sería la última imagen de Luisina Leoncino con vida. Se trata de unas imágenes tomadas frente a la casa del imputado, Horacio Benítez y que son de la madrugada del lunes 10 de julio, momento en que Luisina habría ingresado a la casa del detenido y según se estableció en la investigación, ya no se la vio salir.El video fue difundido por el periodista, Juan Ignacio Segovia y se puede ver que corresponde a horas de la madrugada, cuando según dichos de la policía, la joven ingresó a la casa de Benítez.