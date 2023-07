Piden la libertad de acusado por millonario robo al casino: “Solo fue a pechear”

Policiales Anularon las condenas por el millonario robo a sala de juegos en Paraná

La Cámara de Casación Penal de Paranáimpuestas a los sospechados de perpetrar el robo de dos millones de pesos a la sala del casino NeoGame ubicada General Galán al 1400, de Paraná, el 19 de octubre de 2021, y ordenó la realización de un nuevo juicio.Tras la anulación de las penas, los defensores de, explicaron alo que significó que el joven de 21 años haya utilizado una réplica de una pistola para perpetrar el asalto y anticiparon que solicitarán su libertad inmediata.De acuerdo a lo que explicó,; lo cual lo colocaba en otra escala penal distinta”.Según Cohen, “esa fue la acusación final que se le hizo a Santini Molina yque no es el tipo penal, en el cual, el acusador público subsumió el hecho”.“El Tribunal de Casación ayer anuló esa sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio, explicando que la sentencia tiene requisito, lo que se llama el tope, que es que no puede ir más allá de la acusación formulada”, aclaró el defensor.Es que, para fundamentar la anulación de las condenas,- argumentaron que. El art. 166 en su segundo párrafo prevé el agravante por uso de arma de fuego, y al final, en su último párrafo, prevé una pena menor para el robo que se cometiera con un arma cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo acreditada, o con un arma de utilería”.En detalle, José Barbagelata Xavier, si bien calificó al juicio por jurados como “un elemento garantístico y constitucional”, especificó queque, si el arma no se encuentra o es un arma de utilería, ese delito es atenuado y es un delito menor incluido en uno más grave que cuando es apta para disparo”.fundamentó el abogado de Santini Molina.Además, el defensor explicó que “Agustín no tiene antecedentes, tiene una corta edad y con 21 años es papá de un menor”; también ponderó que el imputado se mostró “arrepentido” durante el proceso judicial.Se recordará que Santini Molina había sido condenado a seis años y cinco meses de cárcel, pero esa pena quedó invalidada a raíz de la declaración de Casación tras haber dictado la nulidad del juicio por jurados.Por lo cual, los defensores del imputado anticiparon aque solicitarán la libertad inmediata del muchacho. “La instancia posterior será pedir la libertad de Agustín, quien hace ocho meses que está en la unidad penal a raíz del juicio por jurado”, anunció Barbagelata Xavier. “Él debe recuperar su libertad para esperar el nuevo juicio”, coincidió Cohen.Finamente, Cohen disparó una crítica hacia los jueces Badano, Davite y Pimentel. “Nos hubiera satisfecho más que el Tribunal de Casación hubiera dictado la sentencia correcta abocándose, como tribunal superior, y no mandar a hacer un nuevo juicio puesto que no vemos que se arroje un resultado diferente, sino que debería haberse corregido la sentencia”.