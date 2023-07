Habló el padre del joven asesinado para robarle la mochila: "Salieron a cazarlo"

Policiales Un joven fue asesinado para robarle su mochila en una parada de colectivos

? SALÍA DE LA CASA DE LA NOVIA Y LO MATARON A PUÑALADAS

El padre del joven de 20 años asesinado de una puñalada en el pecho, al resistirse al robo de sus pertenencias en la localidad bonaerense de Wilde aseguró este lunes que los delincuentes que atacaron a su hijo "salieron a cazar". Mientras tanto, la policía continúa con la búsqueda de dos sospechosos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona tras cometer el crimen.En una entrevista televisiva, el hombre sostuvo que lo único que le sustrajeron a Diego fue su teléfono celular y que los asaltantes huyeron sin robarle la billetera u otras pertenencias. Además, recordó que su hijo llegó a relatarle cómo ocurrió el hecho cuando estaba internado a raíz de la agresión."Me dijo que estaba en la parada de colectivo, que no los vio, pensó que bajaron de un auto porque venía un remise a dejar una vecina y como no los vio, porque estaban escondidos detrás de un cantero, pensó que bajaron del auto, pero los tuvo encima enseguida y no pudo hacer nada. Le pidieron sus pertenencias, les dijo que no les iba a dar nada: ahí le dan una puñalada, cae al piso y ahí lo apuñalan de nuevo y le roban el celular. Él corre una cuadra y se cruza con una pareja que lo lleva a una UPA (Unidad de Pronta Atención)", contó."Le robaron su vida y a nosotros la felicidad y la tranquilidad. Hasta que no los encuentre no voy a parar", dijo Pablo, a la vez que convocó a una concentración para esta tarde para pedir justicia.Más temprano, la tía y la abuela de Diego habían pedido que los vecinos de la zona colaboren brindando información para lograr detener a los dos delincuentes."Que los vecinos no tengan miedo. Si uno tiene cámara o vio algo...necesitamos respuestas para poder hacer justicia", dijo a la prensa Marisol, tía de Diego, quien aseguró que la policía "ya sabe" quiénes son los que atacaron a su sobrino.La mujer indicó que los delincuentes "eran dos, uno con una campera de Argentina y otro con una campera blanca" y agregó que luego "se cambian las vestimentas y aparecen encapuchados"."Las luces (de la calle) no andaban, para los delincuentes fue el mejor lugar para esperar a alguien. Podría haber sido cualquier persona, pero nos tocó a nosotros", dijo la tía de la víctima, quien añadió que tras el ataque los agresores "se escaparon a pie" y que, según se ve en las cámaras de seguridad de la zona, lo hicieron "con los rostros descubiertos, así de impunes".Diego era albañil y según su tía, "laburaba desde las seis de la mañana, se rompía el lomo levantando baldes de concreto para traer su plata a su casa, para sacar a su novia a pasear, para comprarse sus perfumes y su celular, que tanto le costó pagar". "Era un pibe muy bueno que laburaba y vivía para su familia y para su novia", afirmó.En tanto, Teresa, la abuela del joven, aseguró que él le decía: "Antes de que me roben me van a tener que matar, voy a dar pelea"."Siempre veo a las familias y hoy estoy de este lado. La verdad es que es muy doloroso, me ven entera, pero por dentro estoy hecha bolsa. Pedimos justicia. No los quiero ver muertos, porque no es lo que yo deseo, sino que se haga justicia", concluyó la mujer.

Esta noche, Karina, madre de la víctima, encabezó una marcha en el barrio donde se produjo el crimen para reclamar justicia. La movilización se llevó a cabo en plena calle, donde los vecinos, familiares y amigos del joven reclamaron con aplausos y pancartas.“Todos los días salía a ganarse el mango. Había ido a cenar a la casa de la novia y los asesinos lo encontraron en la esquina en la que esperaba el colectivo para volver a casa”, relató la mujer, quien dijo que se sostiene gracias al apoyo de su pareja y sus otros cuatro hijos. “Él se resistió porque estaba cansado. En varias oportunidades lo habían querido asaltar, pero esta vez no pudo zafar”, lamentó. Fuente: (TN)