Video: robaron $200 mil a cliente de un céntrico café en la Peatonal de Paraná

Video: Robo en un céntrico café: "vamos a tener que estar más alerta", dijo la víctima

Un hombre sufrió el robo de $200 mil cuando se encontraba tomando un café en un reconocido y céntrico local, ubicado sobre la peatonal San Martín de Paraná, frente a la plaza principal de la ciudad. La víctima del robo, había llegado a la capital entrerriana para comprar aberturas y por tal motivo, tenía esa suma en efectivo en su bolso, confirmó a Elonce.El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del local y se puede ver a los delincuentes que concretan la sustracción, como también, la maniobra para apoderarse del sobre con dinero.El robo ocurrió el pasado 19 de julio, en un bar y café céntrico de la ciudad y Jorge Casas, oriundo de la ciudad de Diamante, contó cómo sucedió el hecho.“Fuimos con mi esposa para comprar aberturas, pero hacía frío y decidimos ir a tomar un café al “Flamingo”, en Urquiza y San Martín”, contó Jorge y dijo que “en el chaleco, tenía un sobre con 200 mil pesos y en el otro bolsillo, tenía otros 100 mil pesos”, explicó.“Estaba confiado porque nunca me pasó algo así y es un lugar de mucho prestigio”, consideró Casas al dialogar con Elonce y agregó que “el chaleco estaba en el respaldo de la otra silla y cuando me levanto para irme, encontré que el bolsillo estaba abierto y vacío”, relató.“Entré en un estado de nerviosismo y acusé a unos chicos que estaban en el lugar, pero viendo las cámaras del lugar, la moza me recordó que otros dos hombres, se habían sentado al lado”, dijo y agregó que “en el video se ve cómo guarda el sobre y después, los dos sinvergüenzas, se levantan y se van rápido”, describió Jorge.Tras el llamativo robo, Casas contó que la denuncia fue realizada en la Comisaría Primera y también, tomó intervención, la División Robos y Hurtos de Paraná.“Hasta el momento, no me han dicho si los identificaron o si saben quiénes son. Pero creemos que la policía va a dar con estos delincuentes”, se esperanzó la víctima de un robo de dinero cuando tomaba un café en la peatonal de Paraná.“Muchas veces vamos a desayunar con mi esposa a ese café y es la primera vez que nos sucede algo así”, dijo Jorge al dialogar con Elonce y agregó que “vamos a tener que estar más alerta, sobre dónde dejamos nuestras cosas”, reflexionó.