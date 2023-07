“Todo indica que Luisina no está con vida”, dijo tía de la joven desaparecida

Luisina Leoncino, de 24 años, fue vista por última vez el pasado 9 de julio en la ciudad de Concordia.Tras la denuncia por su desaparición, la policía detuvo a una persona que luego fue liberada y el pasado viernes, fue aprehendido Horacio Rafael “Ñoño” Benítez, de 42 años. La vivienda de este sujeto, al que dictaron prisión preventiva por 90 días, fue allanada, ya que habría sido el último lugar adonde ingresó la joven y no salió.Familiares, amigos y vecinos de Luisina marcharon este lunes y se manifestaron frente a la sede de Tribunales de Concordia para exigir que la sigan buscando.Consultada sobre el porqué de sus dichos, la mujer mencionó que “estamos esperando el resultado de pericias, pero la información que tenemos de la fiscal es que Luisina sí estuvo en ese lugar (en relación a la casa del detenido) y no volvió a salir. Quiero que la sigan buscando”, pidió.En relación a Benítez, dio cuenta que ellos particularmente no lo conocen “pero en Concordia, todo el mundo sabe lo que hacía, ya estuvo preso y cumplió una condena”. Y dijo en declaraciones a LT14 desconocer si Luisina se conocía con esta persona.“Estamos en contacto con la fiscal y pedimos que no paren de buscar, necesitamos encontrarla”, expresó Rita y recordó el dolor de la familia al cumplirse “cuatro meses del femicidio de Valeria, hermana de Luisina, lo cual quedó en la nada”.