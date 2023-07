Destituyeron a un policía que se ausentó al trabajo 533 veces

Las actuaciones contra el funcionario policial fueron iniciadas por la Jefatura Departamental de Concordia, mediante la resolución N° 050, en 2020. Fue cuando las autoridades notaron una extensa ausencia del uniformado y su falta de respuesta ante insistentes notificaciones para que se presente a su lugar de trabajo.Así las cosas, el 21 de marzo de este año, mediante el decreto N° 578, firmado por la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, se estableció que realizó un abandono de servicio injustificado. La resolución demoró en ser comunicada oficialmente y se conoció el 19 de julio., pese a las intimaciones realizadas en estos períodos", dice el decreto.Asimismo se determinó que el oficial Osuna, pese a ser notificado, "no compareció ante los llamados o examen médico con la Junta Médica Superior Policial en fecha 18 de Julio de 2021 y 4 de agosto de 2021: y que obra informe del instructor sumariante, quien realizó la relación sucinta - síntesis del artículo 206°, la determinación de responsabilidades y haciendo el análisis de los elementos probatorios y valorando la falta atribuida opino que el Oficial Osuna, debería ser sancionado con destitución por cesantía".En el proceso administrativo, el ahora ex policía Osuna no realizó su descargo. De hecho, no fue hallado por ningún funcionario actuante. Por tal motivo, a través del dictamen N° 211/22, el Honorable Consejo de Disciplina Policial opinó que "salvo mejor y más elevado criterio Superior, se debería sancionar al causante, con destitución por cesantía" y la sanción también fue acompañada por el Jefe de Policía de la Provincia, Gustavo Maslein.