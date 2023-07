Desaparición de Luisina: Pedirán 90 días de prisión preventiva para el imputado

Policiales Imputarán por femicidio al principal sospechoso de la desaparición de Luisina

Horacio Rafael Benítez, de 42 años, fue detenido el viernes tras una serie de allanamientos realizados en Concordia, en el marco de la búsqueda de Luisina Leoncino. Fue formalmente imputado por el delito de femicidio.En los allanamientos del viernes, que tuvieron lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Santos Vega, personal de Criminalística tomó gran cantidad de muestras que reaccionaron al luminol. Las pruebas requieren ser analizadas en laboratorio "porque no solamente la sangre reacciona al luminol", aclararon.Benítez fue imputado bajo la premisa de que "hay elementos suficientes para determinar que Luisina ingresó a ese domicilio un determinado día y no se la vio salir" y se descarta la posibilidad de que la joven hubiera salido por otro lado, porque no habría otra salida en la vivienda. Además, al ahora imputado "se lo vio salir del domicilio cargando unas bolsas", indicóRespecto a los allanamientos y el gran despliegue policial que se vio en esos lugares, el Jefe Departamental de la policía de Concordia, comisario Juan Beguerie, comentó aque "hubo tres fiscales presentes en el procedimiento. No queremos dejar ningún elemento al azar. Estamos recopilando más datos”."No descartamos ninguna hipótesis, la seguimos buscando. Se allanó esa casa porque tenemos indicios de que tiene relación con la búsqueda de Luisina, que ella estuvo en este lugar. Es uno de los tantos indicios que tenemos. El gran despliegue policial que se armó es porque no queremos dejar ningún elemento al azar", aseguró.