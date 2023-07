Desaparición de Luisina en Concordia: allanamientos y un nuevo detenido

Policiales Amplio operativo en Concordia para dar con el paradero de joven desaparecida

Luisina Celina Leoncino, de 24 años, está desaparecida desde el pasado domingo 9 de julio en la ciudad de Concordia.En el inicio de la esta semana, la policía detuvo a un hombre mayor de edad, quien habría sido una de las últimas personas en estar con la joven, pero fue liberado.Según pudo saber, el nuevo detenido es un hombre de 42 años, de apellido Benítez, que sería propietario de la vivienda donde se lleva a cabo el operativo policial del cual participan efectivos de la División Criminalística y perros adiestrados para buscar rastros.Además, la fiscal Julia Rivoira concurrió al domicilio donde se realiza el allanamiento.El Jefe Departamental de la policía de Concordia, comisario Juan Beguerie, comentó aque “estamos buscando elementos que son necesarios para la investigación, mientras se continúa con la búsqueda de Luisina, con los datos que vamos recibiendo de la gente que colabora o que se recaban en la investigación”.Todo ese trabajo “nos trajo a este domicilio y tenemos una serie de elementos que nos hacen sospechar que es necesario el allanamiento, para recabar algunos indicios que permitan avanzar en la investigación”, dijo el comisario.Además, confirmó que “la persona que se domicilia en el lugar, se encuentra detenida tras ser localizado en el barrio El Toronjal y fue puesto a disposición de la Justicia”, señaló el Jefe Departamental.Ante la consulta sobre la presencia de Luisina Leoncino en esa casa, donde testigos relataron que la vieron ingresar, pero nunca salió, el comisario Beguerie, sostuvo que “tenemos muchos indicios y no los puedo mencionar en este momento. Incluso, el detenido aún no ha sido indagado”, y agregó que “cuando la fiscal lo considere pertinente, lo daremos a conocer, porque aún la estamos buscando y hay cuestiones personales y familiares que no viene al caso mencionar”.Posteriormente, el jefe departamental, fue consultado por si siguen buscando con vida a Leoncino y expresó: “no descartamos ninguna hipótesis y todas están en investigación. Hasta que tengamos algo fehaciente, no vamos a descartar nada”.