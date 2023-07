Una mujer fue detenida por amenazar a su ex y provocar daños en la vivienda

Una mujer fue detenida en Victoria en el marco de un episodio de violencia contra su ex y la pareja actual de este. El hecho sucedió la madrugada de viernes, a las 3.30, en una vivienda de boulevard Eva Perón al 700.Personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar tomó intervención en el domicilio donde se "encontraba una mujer a los gritos y rompiendo vidrios" y bajo un ataque de nervios.De acuerdo a lo informado, "se habría hecho presente en el domicilio de su ex pareja, de 25 años, encontrando que estaba en compañía de otra joven de 22 años". Se refirió que la denunciada dañó vidrios de la propiedad y profirió amenazas contra su ex y la pareja de este.Por tal motivo, la fiscal en turno dispuso su inmediata detención por los delitos de daños y amenazas. La mujer fue derivada a dependencias de la Comisaría de la Mujer, donde quedó alojada previa revisación médica a disposición de la fiscalía en turno.