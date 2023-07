Caviglia dijo que expresará ante “la Justicia la verdad de los hechos”

Política Funcionario renunció a pedido de Bordet tras episodio con un supuesto Uber

La causa que involucra al ex secretario de Industria y Comercio Exterior de la provincia, Fernando Caviglia, y una joven de 25 años por un episodio en un supuesto Uber quedó a cargo del fiscal de feria Oscar Sobko.Este viernes, Elonce en diálogo con Caviglia, quien manifestó que “se expresará ante La justicia la verdad de los hechos”. Para este viernes había transcendido que se iba a presentar ante en la Ministerio Público Fiscal con su abogado, Miguel Cullen, pero este encuentro finalmente no se concretó, supo Elonce.Cabe recordar que el ex funcionario se vio involucrado en un episodio en Paraná con un supuesto Uber: La victima afirmó que el chofer tenía intenciones inapropiadas con ella, mientras que el ahora ex funcionario denunciado, referenció una confusión y que no era conductor de Uber.Cullen ante Elonce sostuvo que "se trata de un hecho, que según lo que observamos y el comentario Caviglia, no sería un hecho penal sino más bienr y aclarar prontamente.".Además, había asegurado que “la evidencia que está en soporte digital, es información se va a peritar para verificar su autenticidad. Este video solo exhibe una pequeña parte de todo el recorrido, que fue durante una hora, en el cual ella gritó y pataleó. Cuando la lleva al Parque y vuelven, cuando van regresando, y paran en el semáforo de Laurencena y Ramírez, ella bajó un vidrio y las puertas estaban trabadas. Ella me dijo que le gritaba a un auto que estaba al lado, pero el señor del auto no le daba bolilla. Ella le pedía ayuda. Pediré registros fílmicos de esa zona”, dijo.