Velocidad, maniobra no advertida y muerte: los datos de fatal choque en Paraná

Una moto impactó contra un auto en la zona este de la capital entrerriana. El conductor, identificado como, de unos 45 años de edad, fue trasladado al hospital San Martín, donde confirmaron su fallecimiento.a bordo de su Yamaha FZ, quien circulaba en mismo sentido y, “aparentemente, no advirtió la maniobra del automóvil,. Sucedió a las 20.45 del jueves.Al respecto, el segundo jefe de Comisaría 15, Juan Molina, detalló aque cuando los uniformados llegaron al lugar, el motociclista “estaba sobre la cinta asfáltica, boca arriba con evidentes lesiones por el siniestro vial. El Peugeot 206 se encontraba al lado de la moto.. No obstante, fue trasladado de urgencia al nosocomio, donde, luego de aproximadamente 40 minutos, se informó sobre su deceso”.El funcionario consideró quecuando quiso entrar al estacionamiento a 45 grados que tiene el mencionado club, maniobra que no fue advertida por el motociclista, provocándose la colisión”.Aclaró que “es materia de investigación” si la mujer puso guiño o balizas, al tiempo que consideró que “. Acotó que se están chequeando dos cámaras, una del 911 y otra de un local comercial, que está en las inmediaciones.La víctima fatal “al momento que arribamos no tenía colocado el casco, lo cual no quiere decir que no lo haya llevado puesto al momento del incidente”, completó Molina.