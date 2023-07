Se entregó una joven acusada de asesinar de 37 puñaladas a un hombre

Una Brigada de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la había buscado en su vivienda de la Torre 12 del barrio Piedrabuena, de Lugano, y en casas de familiares. Pero Agustina Morales (18) reapareció este jueves: se entregó en un Juzgado Civil de Violencia Doméstica, a metros de los Tribunales de Talcahuano. Minutos después quedó detenida, imputada por el "homicidio agravado" de Mauro Belano (31), que fue hallado asesinado de 37 puñaladas en su departamento de Flores.



No es la única detenida de la causa. Brian Balti (21) y Aníbal Morales (32), tío de Agustina, habían caído el martes. "La investigación comenzó con las declaraciones de los familiares de la víctima. Decían que Agustina tenía una relación con Mauro. Y que se la había visto con su moto y vendiendo las cosas que le había robado", cuenta una fuente de la investigación. En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 22.



Mauro trabajaba en sitios de casinos virtuales. Su crimen se descubrió el viernes a la noche, cuando agentes de la comisaría vecinal 7C de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado en la calle Morón al 3100, Flores. La madre de Mauro había denunciado que su hijo estaba muerto en el baño, con heridas en la espalda.



Sus hermanos aportaron más detalles: contaron que el martes o miércoles pasado Mauro le había mandado un mensaje de voz a su mejor amiga. Donde le contó que se había peleado con la mujer con la que estaba saliendo. Supuestamente, ella le pedía dinero y él se negó a dárselo. En consecuencia, la mujer le habría pegado y escupido. "Se veían pero no eran novios", aclara un investigador. Según la familia, Mauro "le pagaba para tener encuentros con ella".



"Mauro siempre nos respondía con audios. Prácticamente no escribía", detallan sus familiares. "Nos llamó la atención que durante 48 horas solo nos mandara textos. Eran respuestas cortas, distantes". Para los investigadores, la principal sospechosa se habría llevado el celular de la víctima, y sería la que escribió esos mensajes. "Creemos que lo mató una semana antes de que su familia descubra el cuerpo", le cuentan a Clarín.



Las tareas de campo detectaron a los tres detenidos conduciendo la moto de Mauro. Por el barrio Piedrabuena, donde viven los Morales, y por la villa Ciudad Oculta, también de Lugano, donde Balti vivía y administraba una barbería. Los ahora detenidos fueron vistos en la moto por policías y familiares de Mauro, que participaron de la investigación. Balti habría reconocido la compra de muebles de Mauro, que habían sido vendidos por Agustina. Otro detalle es que algunos de sus clientes eran familiares de la víctima. Y que eran amigos de la infancia.



Para los investigadores, el crimen se dio en el marco de una discusión. Cuando Mauro salió del baño habría sido sorprendido y atacado por la mujer con un tramontina. Lo mató de 37 puñaladas. Luego, en varios viajes, que hasta incluyeron un flete, se robó muebles, ropa, dinero y varias pertenencias más. Incluida la moto, una Yamaha FZ de 150 cc.



Hasta el momento no está claro si la mujer contó con un cómplice. La familia está convencida que sí.