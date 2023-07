Joven concordiense desaparecida: hablaron las amigas de Luisina Leoncino

Cómo era Luisina

Concordia se encuentra movilizada por la búsqueda de Luisina Celina Leoncino, de 24 años, quien está desaparecida desde el pasado domingo 9 de julio. Ante la incertidumbre,conversó con Joha Bentancour y Lucila Medrano, amigas cercanas de la joven, quienes compartieron más detalles sobre la situación.En busca de respuestas, Bentancour expresó su preocupación:conmigo". Además, reveló que cuando su celular tenía problemas, “Luisina siempre la contactaba por Facebook”, lo que genera mayor desconcierto por su prolongada desconexión.Describiendo la vida de Luisina, “nunca estaba en un lugar fijo, a veces estaba en mi casa o en casa de otras amigas porque no tenía una buena relación con su familia”, detalló Bentancour y Medrano resaltó que “ella estaba terminando el secundario,En relación a los últimos contactos con Luisina, Bentancour recordó: “Yo estuve en contacto con ella cuando estuvo en mi casa hace un mes y la última vez que hablamos fue el domingo 9 a las 23:15 fue el último mensaje”.“Cuando hable con ella la note raro, me escribía muy cortante. Yo le dije que la notaba rara y ella me dijo, relató la amiga de Luisina y añadió que ese domingo “estuvo conectada en Telegram hasta las 4:10 de la madrugada”.Luisina Celina Leoncino quien se encuentra desaparecida actualmente era hermana de Valeria Leoncino, la joven de 25 años que fue asesinada a balazos el 6 de marzo de este año por Carlos Pasarella, de 35, quien era conocido de ella y que, según se supo estaba obsesionado con ella y la hostigaba.Respecto a esta situación, Bentancour, indicó a Elonce: “Ella eran muy unidas y su muerte la marco mucho”.La búsqueda continua y aunque se han realizado allanamientos, familiares y amigos aún desconocen la identidad del detenido. Así lo confirmó Bentancour, en sus palabras:Por su parte Medrano expresó: “Creemos que hay una buena investigación, pero queremos que se sepa por fuera de Concordia su desaparición”, y agregó que “nosotros queremos hacer pública su búsqueda para tratar de tener más datos, si alguien la vio o si alguien puede aportarnos más datos”.concluyó Medrano.