A plena luz del día asaltaron joyería y se llevaron hasta cámaras de seguridad

Un importante robo a una joyería se dio este miércoles por la tarde en una joyería familiar en la transitada avenida Eva Perón al 7900, por parte de cuatro delincuentes armados en dos motos.



Dos de los delincuentes ingresaron con armas mientras otros dos oficiaban de campana afuera, y si bien no se lamentaron heridos graves, una empleada sufrió un fuerte golpe de arma por parte de uno de los atacantes, que luego de dar un "culatazo" a la vidriera y sacar algunos relojes, se fugaron en las motocicletas que habían arribado.



El atraco ocurrió a las 18.45: no amedrentó a los malvivientes el hecho de que era todavía de día, los bares estaban abiertos y el tránsito de vecinos y vehículos era fluido.



Como botín se llevaron dinero, joyas y las cámaras de seguridad. Los propietarios no dieron detalles sobre el monto al que asciende la mercadería y el dinero en efectivo robado.



Lo llamativo fue que los dos delincuentes que ingresaron fueron directo al disco rígido con la información de las cámaras de seguridad del local, lo que hace presumir que habían realizado un estudio previo de inteligencia.



Tres de los ladrones se encontraban con casco, y un tercero con gorro de lana negro. Al ingresar, uno de ellos pidió que le entregaran "el oro”, y con una bolsa de consorcio sacó arroz de oro y anillos de un cajón y los colocó en la bolsa.



Según el parte policial, los cuatro autores habrían ingresado en la joyería, siendo uno de ellos quien dio la voz en alto y el resto, los que asaltaron todo el sistema de seguridad y robaron en el cuarto trasero. (Rosario 3)