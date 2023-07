Buscan a joven en Concordia: "Estamos desesperados y angustiados"

Policiales Familiares y amigos de Luisina se manifestaron en los Tribunales de Concordia

Buscan a la concordiense Luisina Celina Leoncino, de 24 años. Desde su círculo familiar afirman que "desde el domingo 9 de julio" no saben nada de su paradero, a pesar de que "es alguien que es muy independiente, pero tiene mucha actividad en sus redes sociales y con su celular".que “hay una persona detenida. Esto ocurrió porque ocultó algunos detalles acerca del vínculo que tenía con Luisina. Aparentemente la vio los últimos días”.En ese sentido, dijo que “se están moviendo un montón, están haciendo allanamientos, están tratando de localizar el teléfono y demás. No se volvió a activar su celular, sigue todo como el principio. Es algo que lleva tiempo nos dijeron”.“Hasta ahora no nos informaron nada de que si vieron algo por las cámaras de seguridad que revisaron. Esperamos tener otra reunión con la fiscal”, agregó.Como familia “estamos desesperados, angustiados. Esperamos que aparezca, es lo único que queremos. Los nenes están cada uno con su respectivo papá. Me llegó información de que la habían visto en distintos barrios de Concordia, pero cuando fui a ampliar la denuncia y dar más detalles, le comenté a la Policía esto y me dijeron que como no es información exacta no se puede saber si es ella. Todo el tiempo me llega información”.“A las amigas de mi hermana las desconocía completamente, algunas solo las conocía de nombre. Mi hermana es muy independiente, muy de hacer su vida. Había amistades que como familia desconocíamos. Este último tiempo intentamos dar con quienes eran más cercanas a ella. Les pedí a su grupo de amigas que si tenían algún tipo de información que nosotros no sepamos que vayan a denunciarlo a quien corresponda. Tengo entendido que fueron a hablar de lo que sabían”, dijo.