Realizó ampliación de la indagatoria el octavo sospechoso del caso de Cecilia

¿Quién es “Laucha”?

Mientras se aguardan los resultados de las pericias que el Equipo Argentino de Antropología Forense realiza, en la provincia de Córdoba, de los restos óseos hallados en el primer rastrillaje en el Río Tragadero;El nombre de Flores —representado por el abogado Ricardo Osuna, el mismo que defiende a César Sena— fue introducido en la causa por el casero de los Sena, Gustavo Melgarejo, uno de los siete imputados y acusado de encubrimiento agravado.También sostuvo que “era una especie de custodio de la familia Sena cuando se iban al interior”.“Laucha” ya había declarado ante el Equipo Fiscal Especial el 16 de junio pasado. Aquella vez su declaración imprecisa y esquiva. Para empezar, desmintió una relación cercana con el clan Sena, aseguró que nunca fue a los campos de los dirigentes sociales. Luego, hizo un relato de las actividades que llevó adelante desde el viernes 2 de junio y contó que se manejaba con el teléfono celular de su esposa, ya que el suyo los perdió “a fin de mayo” en un campo cercano al Barrio Emerenciano, donde cuidaba animales.Este martes la ampliación no fue muy diferente a la primera. “Siguió negando su vínculo con los Sena, tampoco supo explicar qué pasó con su teléfono que, al igual que el resto de los imputados, también manifestó haber perdido cerca de la presunta fecha del crimen”, dijo a Infobae una fuente con acceso al expediente.Y agregó: “Como sea, lo complican las activaciones de las antenas en el Campo Rossi, los días posteriores al 2 de junio. Una de las sospechas es que podría haber sido uno de los que controló el fuego donde se incineró el cuerpo de Cecilia.”.Según supo este medio, por ahora la determinación judicial contra “Laucha” “se sigue analizando” para ver si corresponde imputarlo. En ese caso podrían caberle las figuras de “falso testimonio”, “encubrimiento” o ambas.Gerardo Flores, alias “Laucha”, fue vinculado por primera vez a la desaparición de Cecilia Strzyzowski el 13 de junio pasado. Gustavo Melgarejo también lo responsabilizó de haberle enviado un audio por WhatsApp, el 6 de junio a las 9 am, transmitiéndole un supuesto reclamo de Emerenciano Sena porque los animales en Campo Rossi “estaban sueltos y estaban muriendo los pollos”, y ante el enojo que eso le provocó se fue en su camioneta.Pero la declaración de Melgarejo fue más allá y comprometió a Flores. Según su relato, el 10 de junio “Laucha” se acercó al campo en una motocicleta y le pidió que “saque todas las armas que estaban en la pieza de arriba” de donde ellos vivían.Por esa razón, Melgarejo dijo que rompió candados y retiró del lugar una escopeta, dos rifles y un bolso con municiones y cartuchos para finalmente esconderlos “en la casa de un vecino”.El 15 de junio, en el cambio de versión que realizó Melgarejo, el casero situó a Gerardo Flores días antes al sábado 10 de junio, a horas del allanamiento que se realizó esa tarde, y aseguró que “Laucha” llegó a la chanchería el 5 de junio en una moto, que se subió a una Renault Kangoo polarizada y que a los 5 minutos llegaron César Sena y Gustavo Obregón.Desde el vehículo, siempre según el relato de Melgarejo, Obregón le consultó dónde se encontraba “Laucha” para luego retirarse en el mismo sentido que el anterior vehículo, ”notando que en la parte trasera había una bolsa generando peso”, detalló.A la media hora, volvieron los tres, con la suspensión trasera normal “como si hubieran bajado o descargaron el peso que estaba en la parte de atrás”. “Laucha” se bajó y la Kangoo y el vehículo en el que estaban César y Obregón se fue, relató.“Ahí entró dentro del campo Gerardo, hasta la casa donde estaba yo. Cuando llegó me dijo: ´Se mandó un moco el hijo de los patrones; yo me voy porque se van para el basural’”, concluyó Melgarejo sobre la supuesta aparición de “Laucha” aquel 5 de junio.En sus testimoniales Flores negó todo.