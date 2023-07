Familiares y amigos de Luisina se manifestaron en los Tribunales de Concordia

Al respecto, una amiga de Luisina, Joana Bentancour, explicó a los medios locales que “nosotros hablamos todos los días, siempre estuvimos en contacto”. Sin embargo, destacó que la última vez que charló con ella “me dijo que no estaba bien”.”, ya que “si se le rompía el celular o algo ella siempre me buscaba a mí por Facebook y me mandaba un mensaje”, indicó Joana aLa concordiense es de estatura media, pelo castaño claro, tez blanca, ojos marrones, pero lamentablemente no se sabe qué ropa tenía puesta. Algunas versiones indicaron que fue vista el pasado jueves, aproximadamente a las 17:30, en un comercio ubicado en calle Las Heras y 25 de Mayo.