Detuvieron a cardiólogo acusado de asesinar a su hermano y prenderle fuego

Foto: Acusan a cardiólogo de asesinar a su hermano y quemar el cuerpo Crédito: El Liberal

Un hombre fue ejecutado de un tiro en la cabeza y quemado. El cuerpo apareció en un descampado de la ciudad santiagueña de La Banda. La Fiscalía estableció que se trata de Daniel Enrique Chávez Espinoza y que el posible autor del crimen sería su hermano: José Antonio Chávez Espinoza, quien fue detenido. Se trata de un médico cardiólogo que cumple funciones en un sanatorio céntrico Santiago del Estero.



Pese al hermetismo con el que la Justicia trabaja en torno a la investigación, se supo que todo comenzó en horas de la tarde del lunes 17. Un hombre se presentó en la Comisaría 12 acompañando a una mujer llamada Felisa Espinoza.



Allí el sujeto expresó que la señora -de avanzada edad- quería denunciar la desaparición de su hijo. Se había retirado de su casa el pasado 5 de julio y desde entonces no logró tener contacto con él. Los uniformados (como cada vez que se radicaba una denuncia por ubicación de una persona adulta y de sexo masculino) se comunicaron con el fiscal Hugo Herrera quien solicitó la colaboración de la División Reconocimiento Ciudadano.



Allí la policía cotejó la huella dactilar del supuesto perdido con la huella obtenida de la mano izquierda del cadáver calcinado. La coincidencia fue contundente. El cadáver pertenecía a Daniel Enrique, quien tenía 28 años.



Una vez reconocido, la investigación se direccionó a su entorno más cercano. Los efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos Banda comenzaron con las averiguaciones. Se tomó declaración a familiares, amigos y vecinos.



Establecieron que la víctima vivía con su madre Felisa y no tenía pareja ni hijos. Además, determinaron que tenía un hermano mayor, un médico cardiólogo de 38 años, residente en el barrio San Carlos. El testimonio de un sereno fue clave.



Un testigo dejó entrever que había visto al médico -identificado como José Antonio Chávez Espinoza- en un Toyota Corolla, que era propiedad de Daniel. Éste y otros "detalles" llamativos, determinaron que Herrera solicitara al juez de La Banda, Carlos Ordóñez Ducca, al menos tres órdenes de allanamientos de varios inmuebles y la detención del médico.



Allanaron dos viviendas y una concesionaria de automóviles



Pese a que los detalles de la investigación no trascendieron, se supo que los investigadores allanaron la vivienda donde la víctima residía con su madre en calle Santa Fe del Bº Congreso, en la capital santiagueña.



Desde allí los efectivos secuestraron una carpeta con documentación de un automóvil; otra con documentación vinculada con una sucesión a nombre del padre de la víctima, sin testamento; celulares; una tablet; una pistola (réplica de una 9 milímetros) de aire comprimido.



Mientras que en un inmueble ubicado sobre la Ruta 51, en el barrio San Carlos de La Banda, además de la detención de José Antonio Chávez Espinoza, se secuestró un teléfono celular, ocho pendrives, una notebook, documentación personal, entre ellas de compra y venta de propiedades, dos jeringas descartables y ocho ampollas de tranquilizante.



También incautaron una campera de color azul, un par de zapatillas, con una plantilla similar a la huella encontrada en el lugar del hallazgo del cuerpo, y 3.200.000 pesos argentinos; más 2.779 mil dólares.



En tanto que en la concesionaria, sobre calle República del Líbano al 1000 se incautó un automóvil Toyota Corolla.



Llamativas coincidencias y una supuesta herencia en juego



Hasta el momento no se conocieron detalles de la investigación judicial que llevó a cabo la Unidad Fiscal Banda para solicitar la detención del acusado, y se supo que habría varias pruebas por realizar. Habría testigos de que el profesional de la salud había comercializado un vehículo días después del hecho, el cual previamente habría llevado a lavar en La Banda.



Habría similitudes en los rastros de los rodados que la policía recopiló el 6 de julio en el camino vecinal -a pocos metros del canal revestido- donde apareció el cuerpo, con las huellas de los vehículos que el médico utilizaría para movilizarse. Tampoco trascendió el supuesto móvil por el que el detenido habría asesinado y prendido fuego a su hermano, pero fuentes ligadas a la causa indicaron que podría tratarse de la disputa por una herencia en la que el padre de los dos protagonistas del horrendo hecho, no había dejado testamento. El profesional será indagado el jueves, publica el diario El Liberal.