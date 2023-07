Amputaron una pierna a motociclista atropellado por auto: el conductor no paró

Un motociclista fue atropellado este martes oor la mañana frente al acopio de palos en el acceso a Concepción del Uruguay, sobre la Ruta 39 frente al Hipódromo. El conductor de la moto sufrió una fractura expuesta en una pierna, debió ser trasladado al Hospital por el servicio de emergencias y debieron amputarle dicho miembro horas más tarde.El conductor del auto no se detuvo en el lugar tras el siniestro y en el transcurso del día, se presentó en la Comisaría donde reconoció el accidente y dio sus explicaciones en cuánto a lo sucedido.Según detalló el sitio 03442, se dirigía en su moto Rouser AS 200, de Oeste a Este y fue impactado por un automóvil del cual solo recuerda que era de color negro, pero se dio a la fuga en dirección Oeste. Herido y todo, el motociclista logró llegar a su lugar de trabajo y pedir ayuda.En el Hospital Urquiza se le realizaron las curaciones pertinentes y dadas las características de sus heridas en el pie izquierdo, debieron ingresarlo al quirófano para la amputación del miembro afectado.Criminalística tomó intervención tras este lamentable siniestro y la Comisaría 4° siguió con las respectivas actuaciones del caso.Pasado el mediodía, un hombre de 70 años con domicilio en San Justo se hizo presente en la Comisaría y dijo que había tenido un accidente cerca de las 8:30 cuando circulaba en su Fiat Siena, con una moto que circulaba en sentido contrario a gran velocidad.Debido al tránsito se detuvo frente al INTA, pero como no vio ningún vehículo en el lugar, siguió su marcha, no percatándose de lo sucedido. El conductor del auto fue derivado a la Alcaidía para su identificación y se ordenó el secuestro del automotor, extracción de sangre y muestra de orina.