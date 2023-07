Encontraron estrangulada a una mujer y sospechan de un femicidio

Foto: Hallan a mujer estrangulada Crédito: Infocielo

Una mujer de 35 años fue encontrada con signos de estrangulamiento en su vivienda de la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi, partido de Villarino, y los investigadores no descartaban la hipótesis de un femicidio.



El hecho fue descubierto alrededor de las 12.30 del martes, en una casa situada en la calle 16 entre 21 y 23 de la mencionada localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, donde la víctima, identificada como Verónica Aban, fue hallada fallecida por una prima.



La familiar ingresó a la vivienda y encontró a la mujer tendida, por lo que llamó inmediatamente a la Policía.



Al llegar al lugar, los efectivos pidieron una ambulancia del hospital municipal y personal médico constató el deceso.



Según las fuentes, la Policía Científica preservó el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinó que no hubo violencia sobre la puerta de acceso ni en la vivienda.



Además, dentro del bolso de la víctima los efectivos encontraron su documentación y el teléfono celular de la misma, quien estaba en pareja con un policía que desempeña sus tareas en el conurbano bonaerense.



En tanto, el médico legista estableció a simple vista que Aban sufrió "asfixia mecánica" en su boca y que tenía signos de violencia en el cuello.



El experto también observó marcas defensivas en los antebrazos y el dorso de las manos, mientras que en las próximas horas se realizará la autopsia para confirmar la causa de la muerte.



En principio, los pesquisas no descartaban ninguna hipótesis, incluso la de un femicidio, por lo que entrevistaron a vecinos del barrio ya que en la zona no hay cámaras de seguridad.



El hecho es investigado por el fiscal Jorge Viego, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 especializada en Homicidios del Departamento Judicial Bahía Blanca, y por el ayudante fiscal de Villarino, Ariel García Dimas, y su auxiliar letrado Nicolás Paggi, informó Télam.