Crece la angustia en la familia de la joven que es buscada hace una semana

Policiales Buscan a una joven que hace más de una semana se ausentó de Concordia

Paula Miño, la hermana de Luisina Leoncino -que lleva nueve días desaparecida- pidió a la comunidad que “todo dato o información que puedan aportar sea exacta, no datos al aire; y que se lo comuniquen inmediatamente a la policía”.La joven concordiense de 24 años, es intensamente buscada y en su familia, crece la angustia ante la desaparición que ya lleva ocho días.Al tiempo que detalló que “la semana pasada no, la anterior, ella se quedó unos días en casa. Después ya no la vi más, pasaron algunos días y vi que al celular no le llegaban los mensajes, hasta que un domingo ella se comunicó conmigo por última vez y desde ese domingo -que ayer hizo una semana-, se pierde completamente todo el rastro del teléfono y comunicación por redes”.“La única información exacta que tenemos, es una información que dio una prima mía, la cual comentó que el día jueves, 17:30 horas más o menos, la vio en un supermercado de calle Las Heras y 25 de Mayo”, señaló.En ese contexto, “el sábado radicamos la denuncia y a partir de allí, ellos enseguida empezaron la búsqueda. En el día de hoy (lunes) nos llamaron a mi mamá y a mí para que vayamos a ampliar la denuncia con los datos que nos fuimos acordando, como, por ejemplo, como vestía la última vez que salió de mi casa, de qué color era el bolso que se llevó, etc.”.Miño pidió dejar en claro que “las personas que tengan información, por favor, tiene que ser exacta, no datos al aire. Si esa información es exacta, se pide que se comuniquen directamente con la policía, en lo posible con la comisaría sexta que es la que se están encargando de todo”.Asimismo, indicó que “me llega mucha información de que la vieron, que nos llena de ilusión y no es verdadera. Por eso si la ven, traten de retenerla o dar aviso inmediato a la policía, que no se deje pasar ese momento, porque más tiempo pasa y más desesperados estamos”.Para concluir su hermana le habló directamente a la joven desaparecida y a través de este medio le enfatizó que “decirte que aparezcas, por favor. Que si tenes algunos problemas, se pueden resolver. Que lo único que queremos es saber que estás bien”.En tanto que subrayó el pedido de que Luisina “se comunique de alguna manera, si puede, porque queremos que aparezca y poder resolver esto que nos tiene tan angustiados”.