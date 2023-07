Le robaron el vehículo y lo recuperó tras una persecución y la ayuda de vecinos

Detención ciudadana en Oroño y Urquiza. Una persona intentó robarse una Renault Kangoo pero varias personas, lo evitaron. Minutos más tarde llegó la policía al lugar. pic.twitter.com/3PETlxFJYY — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) July 17, 2023

Vecinos y transeúntes se unieron espontáneamente para recuperar un vehículo utilitario que había sido robado en pleno centro de Rosario en la tarde de este lunes. Todo el episodio mostró ribetes cinematográficos: cuando el delincuente escapaba en el auto sustraído, un conductor se detuvo para que subiera la víctima y comenzar la persecución, que terminó cuando una mujer que manejaba con su bebé en el asiento trasero advirtió lo que ocurría y cruzó su vehículo para impedir el paso del delincuente. Cuando el ladrón intentó huir corriendo, peatones lo redujeron y retuvieron hasta que llegó personal policial.Todo comenzó en horas de la tarde de este lunes, cuando un delincuente robó una Renault Kangoo en Catamarca y Presidente Roca. "Cuando bajaba en un negocio, me empujó y se llevó el auto", contó Gerardo, víctima del robo, quien antes de reaccionar se encontró con un Chevrolet Corsa que se detuvo a su lado y el conductor lo invitó a subir para perseguir al ladrón.Quien manejaba el Corsa era un hombre de 63 años que, pese a sus problemas de salud, no dudó en prestar su colaboración. En el asiento del acompañante viajaba su hermana. "Escuchamos que alguien gritaba: me robaron la chata. Mi hermano paró y le dijo: «Subite»", contó la mujer.Al llegar a Urquiza y bulevar Oroño el delincuente se encontró con un semáforo en rojo y una conductora que, al escuchar los gritos de vecinos y transeúntes, advirtió que se trataba de un robo y atravesó su vehículo en la calle para impedirle el paso. "La chica, que iba con un bebé en el auto, se dio cuenta y le cruzó el auto", contó la mujer que iba junto a su hermano y la víctima en el vehículo que lo perseguía.Y añadió: "Llamé al 911 y le dije al ladrón: «Bajate porque estás rodeado»". El delincuente intentó escapar a pie pero fue atacado y retenido por vecinos y transeúntes hasta que arribó personal policial.En medio del tumulto, el conductor solidario que había contribuido a atrapar al ladrón se descompensó y tuvo que ser atendido por paramédicos del Sies. "Mi hermano tiene 63 años, tuvo un preinfarto y tiene dos stents", contó la mujer.Finalmente la víctima del robo, quien agradeció muy conmovido la ayuda de la gente, recuperó su utilitario y el delincuente terminó detenido. (La Capital)