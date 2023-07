Volcó camión con ganado: dos novillos fueron atropellados y rescatan al resto

Testimonio del conductor del camión

En un accidente de tránsito ocurrió en calle Fraternidad y Pedro Londero de Paraná, cuando un camión Mercedes Benz sufrió el vuelco de su acoplado, provocando la huida de aproximadamente 30 animales vacunos. El hecho tuvo lugar cuando el camión intentaba realizar un giro hacia la derecha, en dirección al Acceso Norte y el acoplado cayo dentro de un zanjón.Como consecuencia, los novillos se dispersaron por toda la zona del Acceso Norte, por lo que se tuvo que cortar el tránsito en esa zona.Efectivos policiales de Comisaría Séptima y el personal de abigeato están trabajando en conjunto para tratar de recuperar los novillos. Asimismo, vecinos del lugar se acercaron para ayudar con los animales.Daniel, el chofer de 54 años del camión Mercedes, explicó aque es de Paraná y lleva 20 años trabajando como chofer de camiones. Comentó: "Esta es la primera vez que me ocurre una situación así".Según explicó, el accidente ocurrió porque, en sus palabras, "no vi el zanjón", y agregó que "venía de la zona de Bovril y me dirigía a Paraná para cargar otros animales"."Cuando quise doblar, había un colectivo detenido, así que me abrí y los animales se fueron hacia un costado y volcaron el acoplado", relató.Daniel confirmó ala pérdida de 30 animales y señaló:"Estamos recolectando las vacas a caballo y a pie", afirmó., concluyó Daniel.