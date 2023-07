Se cumplen 6 años de la desaparición de los concordienses Miño y Quintana

La causa



La historia que conmocionó a Concordia en el año 2017 está próxima a cumplir 6 años. Los concordienses Cesar Andrés Miño y Sergio Andrés Quintana habían salido el 20 de septiembre de ese año en viaje hacia la ciudad de Encarnación (Paraguay) para realizar compras diversas. El viaje era realizado a bordo de una camioneta Peugeot Partner, con la que pasaron por las ciudades correntinas de Monte Caseros, General Alvear y Viraroso.Miño y Quintana, bajaron de la camioneta en la que viajaban e hicieron compras en una estación de servicio de Monte Caseros, pero luego desde ese punto del mapa no se supo más nada de ellos. Sólo se encontró la camioneta completamente calcinada en un monte limítrofe con la provincia de Misiones.El caso de los concordienses desaparecidos en su viaje a Paraguay sigue activo y con causas unificadas. Luego de consultas realizadas al fiscal de la causa, Facundo Cabral, titular de la Unidad Fiscal de Santo Tomé (Corrientes), se explicó que la investigación actualmente no está avanzando, pero está activa y "no se encuentra archivada".Técnicamente se detalló que "se acumularon los expedientes 16.411/17 y 16.269/17 para un mejor procedimiento, dado que uno era el de la desaparición de ambos y el otro pertenecía a la aparición de la camioneta quemada".Si bien siempre se sospechó de un mensaje mafioso, tras la aparición del rodado, la hipótesis que aún sigue en pie de forma más contundente es la de "algún ajuste de cuentas".Cabe recordar que la camioneta apareció desarmada y quemada. Y, que conforme avanzó la investigación, la opción de un robo fue prácticamente descartada por las autoridades tanto policiales como judiciales. (Diario Río Uruguay)