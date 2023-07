Hombre fue asesinado a puñaladas y sospechan de su pareja

puntan contra una mujer con la que salía la víctima.

el martes o miércoles pasado Mauro le había mandado un mensaje de voz a su mejor amiga donde señalaba que se había peleado con la mujer con la que estaba saliendo.



Quién es la sospechosa

Los hermanos de Mauro Ezequiel Belano (31), asesinado a puñaladas en su departamento de Flores, Buenos Aires, a"La última persona que lo vio con vida fue ella. Después que nosotros encontramos el cuerpo, esta chica cerró todas las redes sociales, todas. Y eliminó a todos, nunca se acercó ni mandó un mensaje", dicen.El crimen de Belano se descubrió el viernes a la noche, cuando agentes de la comisaría vecinal 7C de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado en la calle Morón al 3100, luego de que su madre denunciara queJuan Ignacio y Oriana, hermanos de la víctima, contaron queLe contó a su mejor amiga que ella le pedía plata y, como él no le quiso dar, ella le pegó y le escupió la cara", describió el hermano de Mauro a Todo Noticias"Él no le hizo nada, porque si le pega, va preso. Todo empieza por ahí, la última persona que lo vio con vida fue ella", señaló Oriana. Por su parte, Juan Ignacio aclaró que la joven de la cual sospecha la familia "andaba" con Mauro pero "no era la novia oficial"."Se veían de vez en cuando, no era la novia, pero ella lo veía, le pedía plata, que le compre cosas. Mi hermano como estaba con mucha plata, le compraba, andaban por todos lados, la llevaba a comer, la llevaba a merendar. Muchos datos de ella la verdad que no tenemos, no la llegamos a conocer, nunca vino y nos presentó y nos dijo 'esta es mi novia'", aseguró el hermano del joven asesinado, quien trabajaba online en sitios de casinos virtuales.A su vez, Juan Ignacio afirmó que por la información que les llegó, "la chica tiene gente atrás que hacía esto: enamoraba a los hombres y después los mandaban a robar".Además, Oriana agregó que esta joven fue "la última persona que estuvo en contacto con él y que lo vio".La joven contó que esa chica "el miércoles vino a hacerse las uñas con una vecina" y "tenía el llavero de la moto, la billetera y el celular" de su hermano.Los familiares de Mauro pidieron el esclarecimiento del crimen, al tiempo que exhibieron una foto de la víctima con las leyendas: "Sin Justicia no hay paz, somos la voz de Mauro, siempre serás uno de nosotros, mantendremos viva tu memoria, exigiremos Justicia y la Justicia demorada es Justicia denegada".En otro cartel, sostenido por Oriana, mostraron la fotografía de la joven de la cual la familia sospecha y con la palabra "asesina".En la imagen se ve a la chica con las uñas recién hechas de color celeste y con una aparente marca de lastimadura en una de las manos."Esa es la marca que tiene, es una herida reciente", dijo al respecto la hermana del joven asesinado. "A nosotros nos llegaron datos que estaban por cortar el cuerpo y que lo estaban por sacar", continuó el hermano de Belano, quien explicó que si no hubieran ido al departamento de Mauro en ese momento, tal vez nunca habrían encontrado el cuerpo."Cuando nosotros llegamos al edificio donde vivía mi hermano, lo encontramos tirado en el baño, encerrado, con más de 30 puñaladas, brazos cortados. Supuestamente nos dijeron que lo querían sacar, estaba envuelto hasta la cintura con bolsas, como que lo quisieron sacar", explicó el joven."Llegaron a limpiar todo el departamento, los forenses encontraron un balde con sábanas, ropa de mi hermano, metida dentro de un tacho con lavandina, la casa todavía estaba mojada, algunos sectores de la casa todavía estaban mojados. Nosotros si no llegábamos, capaz que el cuerpo de mi hermano no lo encontrábamos", dijo Juan Ignacio.La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 50, que inició actuaciones por "averiguación de homicidio".