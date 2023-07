Remisero tenía 2,0 de alcohol en sangre y deberá pagar $180.000 de multa

la multa labrada fue por la mayor graduación de alcoholemia

Durante este fin de semana se realizó un nuevo operativo de Alcoholemia Federal en todo el país. En el puesto Túnel Subfluvial un profesional del volante dio positivo.“Se trató de un remisero y el test arrojó 2.0 de alcohol en sangre. El hombre no llevaba pasajeros, pero se le retuvo el vehículo”, expresó el encargado del Puesto Caminero Túnel, Ariel Almada, a Elonce.En este sentido, sumó que “” , lo que corresponde a mil unidades fijas y tiene un valor de 360.000. “, aseveró al acotar que debido a que es un profesional del volante, lel realizaran un informe y “se le podría suspender la licencia”.En esta línea, Almada destacó que de todos los controles de alcoholemia muy pocos dieron positivo. Además, señaló que desde el viernes “la afluencia de vehículos aumentó y, en este marco, se reforzaron los trabajos de controles para evitar accidentes y los resultados fueron satisfactorios”.“Al incrementarse los operativos en las rutas, se vio reflejado en la prevención vial ya que no hubo ningún tipo de accidentes a pesar de la lluvia y neblinas”, expresó.Al finalizar, detalló que durante el fin de semana “en los controles de rutina se constató que un vehículo tenía la documentación adulterada ya que no correspondía el número de motor y fue retenido”.