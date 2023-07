Secuestro de cubiertas en domicilio de Paraná: niegan vinculación con robos

La Policía realizó el sábado un allanamiento en el cual identificó a un hombre de 32 años e incautó 19 cubiertas de distintas marcas. Desde la Fuerza de Seguridad se informó que el procedimiento estaba vinculado con las sustracciones ocurridas en los últimos días en la capital entrerriana. No obstante, los moradores del domicilio negaron tajantemente que tengan alguna relación con los hechos.



Los mismos documentación e impresiones de publicaciones en redes sociales, para asegurar que tienen pruebas de cómo adquirieron los neumáticos. En diálogo con Elonce, el hombre contó que se dedica a la compra/venta de cubiertas. “Si alguien cambia las de su vehículo y todavía se encuentran en un estado que pueden utilizarse, yo las compro y revendo. Así me las rebusco”, detalló.



Enseguida hizo notar: “Así me gano la vida, no salgo a la noche a robar cubiertas”.



Además, expresó que tras lo ocurrido fue este lunes a Tribunales y que deberá cumplimentar diversos trámites hasta poder hacerse nuevamente de la mercadería “que compré como corresponde”, afirmó.



“Es plata que uno tiene invertida y me quitaron todo”, remarcó antes de deslindar una vez más cualquier vínculo con los robos. Elonce