La mamá de Joaquín sobre el menor acusado: “Es un riesgo para la sociedad”

La mamá de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue asesinado a golpes en la ciudad de Laboulaye, aseguró que el acusado “es un riesgo para la sociedad”.“Con el seguimiento de cámaras que la Justicia obtuvo me quedó claro. Es como que cuesta como mamá porque estás hablando del amigo de tu hijo, de alguien que lo viste crecer junto a tu hijo”, contó la mujer en declaraciones a El Doce.Los padres de Joaquín habían deslizado días atrás la posibilidad de que hubieran intervenido otras personas en el crimen del chico, pero el viernes luego de ser recibidos por el juez Sebastián Moro y ver las filmaciones quedaron convencidos de la hipótesis de la fiscalía que investiga el homicidio.“Pero realmente me quedó demostrado de que sí fue él el hijo de p... (sic) que se quedó con la vida de mi hijo como un trofeo”, afirmó Flores.“Yo quiero verlo con mis ojos, le decía al juez, aunque sea duro quiero ver porque es difícil creer. El hijo de p... (sic) premeditó esto. Estuvo 40 minutos a la mañana armando toda la escena del crimen”, prosiguió en su relato.Y luego añadió: “Después fue y lo buscó a mi hijo a la escuela. Y como yo a la mañana lo hice retirar, para que se volviera después de gimnasia, él no lo encuentra, si no lo hubiese matado a la mañana. Me cuesta. No puedo llorar todavía. Estoy shockeada”.Respecto al supuesto autor del crimen, la mujer dijo que “es tan psicópata que tuvo la caradurez de bailarnos por todas partes diciendo una cosa, diciendo otra”. “Los profesionales van a tener que tener una astucia con esa mente perversa para ver si es cierto o mentira lo que vaya a decir”, opinó.“Es una persona que mató y mató a su mejor amigo. No va a tener piedad en volver a hacer lo mismo. Es un riesgo para la sociedad”, sostuvo Flores.Además, consideró que “ese chico no puede estar ni aquí ni en ninguna parte del país porque lo va a volver a hacer”. “Me parece que como sociedad no tenemos que permitir que salga. Si es menor, todo, pero hay cosas que exceden. No quiero que salga, es un peligro”, insistió.La mujer precisó que el último contacto con los padres del joven acusado fue el sábado 1 (el día anterior al hallazgo del cuerpo de Joaquín) a las 3, 4 tarde “abrazados llorando los cuatro”. “Después no tuvimos más contacto”, detalló.Al ser consultada sobre los móviles del crimen, la madre de Joaquín manifestó que le hizo la misma pregunta al juez y que desea saber “qué pasó”, aunque no dio más precisiones.Finalmente se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad al tiempo que señaló que el del homicidio de su hijo “es un caso excepcional”. “De aquí partamos para acomodar las leyes cómo deben ser. Tiene que bajar. Yo me quedo con mi hijo en el cajón y este desgraciado va a salir”, concluyó. Fuente: (Perfil)