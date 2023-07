Mujer asesinada por su ex: era mamá de seis chicos y revelan su calvario

Policiales Asesinaron a puñaladas a una mujer y sospechan de un exnovio

Vanesa Evangelina Gil (37) tuvo seis hijos. Ya era mamá de cuatro cuando empezó su relación con Marcos Manuel Miletti (35), hace unos seis años. Fue después de que naciera el último de los chicos cuando la violencia se incrementó."Él era adicto y trabajaba como cartonero", contó una persona allegada a la familia de Vanesa., a pesar de la resistencia de su familia. Juntos tuvieron dos hijos., cuestionó alguien cercano a su entorno.Para finales de 2022, Vanesa se. Pero esa medida se cayó y ya nada le impedía acercarse a la casa de la calle 25 al 2400, en Berazategui.Eran las 4 de la mañana de este domingo cuando empezaron los gritos. Vanesa estaba dentro de su casa, sus seis hijos dormían. Uno de ellos estaba cerca y, entre los gritos, MilettiUna vecina fue la que llamó a la Policía. Lo vio salir corriendo de la casa y escapar. Adentro, Vanesa dejaba de respirar delante de su hija de 15 años., detalla el diarioSegún el informe preliminar de la autopsia, al que accedió la agenciay por eso falleció en el momento.. Todos estaban bajo su cuidado al momento del crimen. Ahora están a resguardo de sus tíos hasta que se resuelva la situación legal.El padre de los dos más pequeños está detenido y acusado por el femicidio. El de los más grandes también había sido denunciado por violencia."Vane era muy callada, muy reservada. Una muy buena mamá que hacía todo por sus hijitos, se la rebuscaba como podía. Al fallecer su mamá, ella perdió el rumbo y no quiso que nadie se metiera en su vida, se mudó con este vago que la vivía de lo poco que ella cobraba por la asignación. Toda la familia trató de hacerla entrar en razón siempre y ella no quería escuchar", lamentaron en su entorno.y luego no renovó", confiaron fuentes judiciales.La investigación está en manos de Daniel Ichazo, de la fiscalía N°1 de Berazategui. Este lunes será indagado en la fiscalía y acusarán al detenido por "homicidio agravado por femicidio", que prevé una pena de prisión perpetua.Según datos del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, en el primer semestre del año hubo 167 víctimas de violencia de género. Se trata de 151 femicidios, 2 trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones.