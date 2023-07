Atropelló y mató a una nena, huyó y se entregó horas más tarde

Una nena de 4 años murió este sábado pasado el mediodía, luego de que fuera atropellada por un vehículo en el barrio Santa Rita de Mar del Plata. El conductor que la arrolló, huyó del lugar sin asistirla; y mientras era intensamente buscado por la Justicia y luego de estar varias horas prófugo, fuentes policiales confirmaron que se entregó este sábado por la noche.



El hombre que estuvo prófugo fue identificado como Julio Sosa, de 38 años, quien con un Renault Megane confort rural de cinco puertas, gris oscuro, atropelló a la nena, que falleció mientras era llevada en una ambulancia del SAME hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).



El hecho ocurrió alrededor de las 12.50 en el cruce de la calle Vértiz y Av. Polonia cuando la nena cruzaba la calle y fue embestida por Sosa que tras el impacto se dio a la fuga. Fuentes investigativas consignaron que tras el incidente, el vehículo escapó por calle Polonia, en dirección hacia Vértiz.

Según testigos, la niña -perteneciente a la comunidad zíngara- se lanzó a cruzar la calle de forma intempestiva al ver a su madre del otro lado de la calle y fue impactada por el Megane.



En el atardecer del sábado, y acompañado de un abogado, Sosa se entregó en la Comisaría Segunda. El auto quedó secuestrado y este domingo está siendo peritado por personal de Policía Científica.



El sitio 0223 consignó que a Sosa se le abrió inicialmente una causa por "homicidio culposo agravado". Por disposición de la Fiscalía de Delitos Culposos a cargo de Pablo Cistoldi, se le realizó test de alcoholemia y examen médico al conductor, aunque no trascendieron los resultados de los mismos.

Tampoco fue informado la velocidad a la que circulaba el auto, que seguramente fue determinada por los peritajes y las cámaras municipales del Centro de Monitoreo (COM).