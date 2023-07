Aduana desbarató contrabando de vehículos de lujo valuados en $50 millones

La Dirección General de Aduanas (DGA), secuestró en Puerto Iguazú, Misiones,, cuyo conductor, de nacionalidad argentina, intentó cruzar el rodado hacia el país vecino presentando papeles falsos.Los controles tuvieron lugar en el Puente Tancredo Neves, y desde la Aduana confirmaron que “al realizar las preguntas de rutina, el personal aduanero notó cierta incomodidad y nerviosismo por parte del conductor, que tenía residencia en la Provincia de Buenos Aires y tenía como destino final Paraguay”.“Las sospechas de los agentes se confirmaron cuando notaron que la documentación del vehículo era falsa y la patente no era la original -el número de ésta y el grabado de los cristales diferían-, de ahí que hicieron un cruce de datos y, en efecto, confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro: era robado”, precisaron los agentes de la Aduana.En ese marco, el juzgado Federal de Eldorado ordenó la detención del conductor y el secuestro de la camioneta.En tanto, en controles en la frontera entre Clorinda (Formosa) y Falcón (República del Paraguay) la Aduana advirtió irregularidades y usos indebidos del Régimen de Importación Temporal de Vehículos y detectó rodados en infracción.Se trató de un, en donde la multa total podría ascender a $9.300.000.Al momento del operativo, los conductores intentaban ingresar al país vecino. “Por un lado, un hombre se presentó en el sector salida del país en un Mini Cooper modelo Sport 2017, con matrícula paraguaya, ante lo que los agentes de la Aduana le solicitaron documentación al conductor del vehículo valuado en cerca de $15.000.000 y constataron que era ciudadano argentino, con residencia en el país”, señalaron desde la DGA.Al respecto, agregaron que “en ese marco, era indebido que el vehículo estuviera amparado en el Régimen de Importación Temporal, por lo cual labraron un acta, y se estima que al hombre podría caberle una multa de $4.500.000”A su vez, en el mismo paso fronterizo la Aduana detectó también con irregularidades una moto de alta gama, marca KTM, con matrícula paraguaya y conducida por un ciudadano argentino.Los agentes especializados consultaron las bases de datos del organismos y determinaron que “existía una alerta en torno al rodado por irregularidades en su ingreso, otra transgresión al Régimen de Importación Temporal de Vehículos, y dado que la motocicleta está valuada en $16.000.000, podría caber una multa de hasta $4.800.000”.En relación a estas faltas, desde la DGA explicaron que “quien ingresa una mercadería a la Argentina por un plazo determinado y luego, vencido ese término, no la reexporta, incurre en una falta tipificada en el art. 970 del Código Aduanero: incumplimiento del régimen de destinación suspensiva” y acotaron que “de corresponder, la multa no puede ser inferior al 30% del valor de la mercadería”.