Nuevo robo de ruedas en Paraná: delincuentes dejaron su auto sobre dos troncos

“Me tocó a mí”

Alto costos

“Una moda”

“La policía tiene que estar en la calle”

Se repiten los robos de ruedas de diferentes vehículos en la ciudad y ya se convirtió en un delito habitual en la capital entrerriana. Elonce ha informado de varios ilícitos de este tipo, ocurridos durante esta semana y la policía, ha detenido a un sujeto que se dedicaba a los robos de ruedas. Sin embargo, los hechos de la mencionada modalidad, no cesan.Durante esta madrugada, el robo de dos ruedas a un auto Fiat Punto, sucedió en calle Laprida, entre Santiago del Estero y Catamarca, es decir, a pocas cuadras del microcentro de la ciudad.Según contó Mario Viola a Elonce, esta mañana, cuando salió para dirigirse a su comercio, descubrió que se habían llevado dos ruedas de su auto y habían dejado el vehículo apoyado sobre troncos.“Mientras desayunaba y miraba Canal Once, vi que, en una noticia, relataban que estaban robando ruedas en la ciudad. Cuando salgo, me di cuenta que había sido uno de los damnificados. Se llevaron dos ruedas de mi auto”, contó Viola y agregó que “es un lugar muy transitado y céntrico”, dijo sobre la zona del robo.“Es lamentable lo que está ocurriendo. Escucho las noticias y que le está pasando a muchas personas, y ahora, me pasó a mí. Está pasando y fui uno más”, afirmó el dueño del auto a Elonce y agregó que “es lamentable que pasen estas cosas y no entiendo el motivo de que se den tantos robos de ruedas en estos días”, señaló.Por otra parte, se refirió al daño económico que significa, en este momento del país, el robo de dos ruedas y por eso, sostuvo que no se trata de un robo menor. “Ahora, para instalar dos ruedas de nuevo, sale casi una fortuna. Deben valer más de 200 mil pesos, entre la llanta y la cubierta cada una”, dijo Viola a Elonce y afirmó que “de otra forma, tenés que buscar alguna usada en un desarmadero y seguramente, ahí te venden otra robada”, sostuvo.“Es terrible lo que está pasando”, resumió el comerciante y agregó que “hice la denuncia en la comisaría y me dijeron que `iban a averiguar´”, afirmó.Además, Viola relató que, desde la Policía, le dijeron que “son robos que se ponen `de moda´. Hace poco, estaban robando medidores de agua y las tapas de los medidores. Ahora, es con las ruedas de vehículos”, explicó el damnificado.Sobre el robo, contó que la policía se iba a ocupar de solicitar las imágenes de las cámaras de los vecinos de la zona. “Los vecinos se enteraron antes que yo del robo, porque ya lo vieron ayer sin las ruedas y yo, recién hoy, porque no lo estaba usando al auto”, indicó Viola.“Algunos me han comentado que son encargues que tienen los delincuentes para vender a otros de autos similares”, dijo el hombre y agregó que “se tomaron el tiempo para dejarlo sobre dos tronquitos al auto. Es indignante porque todo cuesta”, remarcó.“Es sacrificio tener un auto porque somos laburantes. Estas cosas te bajonean un montón porque no nos sobra nada”, recalcó el comerciante y reclamó presencia policial. “Los delincuentes aprovechan cuando hace frío o llovizna porque no anda nadie en la calle, pero esos son los momentos en los que la policía tiene que estar patrullando. La policía tiene que estar en la calle”, concluyó.