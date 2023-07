Se levantó para ir a trabajar y le faltaba una rueda: “Es una indignación”

Por ese motivo, se vio obligado a faltar a su jornada laboral.Condialogó su madre, Zulma, quien contó cómo sucedió el hecho:Además, agregó que este no es el primer hecho de inseguridad de su familia en el barrio: “Le pido a los dirigentes de Paraná que manden más seguridad en esta calle. Hace un año atrás mi hija también estaba acá, hacía calor y vienen dos hombres en moto, se bajan con la pistola, ella alcanza a correr, había un hombre jugando a la pelota en el patio con un nene y los amenaza a los dos. Alcanzaron a entrar y los ladrones se volvieron”. Tras ese hecho y la notificación al 911, relató que”.En base a este hecho,. Hacemos la denuncia para ver si toman otra medida o sino no sé qué va a pasar acá”.También relató que hubo intención de llevarse una segunda rueda del auto: “”.“Me duele que salgas a trabajar y no encontrés tus cosas en condiciones que las dejaste, creería que tendríamos que tomar más conciencia los dirigentes y poner más seguridad”, cerró.