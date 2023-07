Evitaron el ingreso al país de cocaína valuada en más de 10.000.000 de pesos

La Dirección General de Aduanas evitó el contrabando de más de 2 kilos de cocaína que tres ciudadanos de Paraguay intentaban ingresar a Argentina. La droga, que tiene un valor que supera los $10.000.000, fue incautada por el personal aduanero en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz que conecta Posadas con Encarnación.



El primer descubrimiento fue durante controles de rutina que los agentes especializados de la Aduana realizan en el ingreso y egreso al país. Un ciudadano de Paraguay llegó al control aduanero con la intención de entrar a Argentina, pero su actitud llamó la atención del personal de la Aduana.



Ante las preguntas habituales que realizan los agentes del organismo, el hombre se puso muy nervioso y no contestaba con claridad. Además, su conducta corporal levantó fuertemente las sospechas del personal. Balanceaba su cuerpo de un lado para el otro y no paraba de mover sus manos.



El sujeto usaba bermudas y una campera deportiva a la que se le notaban algunos bultos. Fue en ese momento que lo apartaron y realizaron una inspección más exhaustiva. En ese momento descubrieron que el hombre llevaba tres paquetes envueltos en cinta de embalar transparente debajo de su ropa: dentro de la campera y debajo de su pantalón.



Cuando realizaron el test antinarcóticos pudieron confirmar que se trataba de cocaína. El pesaje arrojó que se trataba de 1,060 kilo del estupefaciente cuyo valor supera los $5.000.000.



Tras el descubrimiento la Aduana dio intervención al Juzgado Federal de Posadas, que instruyó el secuestro de la droga y la detención del hombre.



Sin embargo, ese no fue el único descubrimiento de droga en ese paso fronterizo. El segundo hallazgo ocurrió cuando una pareja, conformada por un hombre y una mujer de Paraguay, llegó al control de la Aduana en su auto particular.



Los agentes aduaneros comenzaron la inspección del vehículo y le pidieron al conductor que bajase para abrir el baúl. Sin embargo, lo que les llamó la atención fue una riñonera de grandes dimensiones que tenía la acompañante.



“Son mis objetos personales, no tengo nada acá”, contestó la mujer titubeando con una actitud esquiva y nerviosa. Ante esto, el personal de la Aduana decidió palpar por fuera el objeto y notó un bulto extraño. Rápidamente convocaron el personal de seguridad e hicieron sentar en el piso al conductor para evitar una posible fuga.



Entre las pertenencias de la mujer había un paquete tipo ladrillo disimulado con una bolsa plástica. El resultado del test antidroga fue positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje fue de 1,050 kilo y su valor supera los $5.000.000.



La Aduana dio intervención al Juzgado Federal de Posadas que ordenó secuestrar la droga y detener a ambos ciudadanos de Paraguay.