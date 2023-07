Detuvieron al autor de una millonaria estafa con el cuento de los billetes

Un hombre fue detenido en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires, acusado de haber estafado a una anciana a fines de junio en la ciudad de Victoria , Entre Ríos. Se trata de una persona de 57 años, de apellido Rodríguez, a quien se lo sindica como el autor del "cuento del tío" con el que despojó de $4 millones a una octogenaria.El pasado 28 de junio, el sujeto llamó por teléfono a la víctima y, haciéndose pasar por su sobrino, que vive en Rosario, le manifestó que debía actualizar el dinero ahorrado por una nueva partida que había puesto en circulación el gobierno nacional. En esa charla, acordó que un representante de una entidad bancaria pasaría a buscar el dinero.La mujer se apresuró a recolectar sus ahorros y los metió en una bolsa. Según dijo en su denuncia, junto unos $4 millones. Alrededor de las 10 de la mañana se dirigió a la esquina de su casa, en la zona del Primer Cuartel, y entregó todo al estafador. Dos horas más tarde se dio cuenta de la estafa y dio aviso a la policía.En el marco de la investigación, el autor del ilícito fue detenido en su casa en Luján, localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, a más de 300 kilómetros de Victoria.Hasta allí llegaron los investigadores luego de realizar una ardua investigación en las que se revisaron cámaras de seguridad, listados de pasajeros de las empresas de colectivos que operan en la terminal de ómnibus, y hablar con la única persona que visitó el acusado en su paso por territorio entrerriano. Fuentes de la pesquisa señalaron que fue complejo llegar hasta el sospechoso debido a que no dejó muchos rastros.En la investigación intervinieron la fiscalía de Victoria, a cargo de Martín Vechetti; la Jefatura Departamental de Victoria, la División de Inteligencia Criminal de la Policía, y las Jefaturas de Gualeguay y Gualeguaychú.Como en otros casos, para la resolución del caso fueron clave las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Con esa evidencia, analizaron los registros fílmicos durante horas hasta que vieron la misma figura mezclada entre la gente que arribaba en los colectivos. También lo vieron subir a un taxi y concluyeron que no llegó a la ciudad en colectivo, sino que fue una pantalla. Esa modalidad le dio tiempo para salir de la provincia ya que mantenía a sus perseguidores tratando de ubicarlo."El hombre se movió en cuatro taxis en Entre Ríos. No tenía vehículo propio. Llegó en taxi a Victoria y esperó en la terminal de ómnibus a que descendiera la gente que llegaba de los colectivos. Así se perdía entre ella. Luego comete el ilícito y se va en otro taxi a la ciudad de Gualeguay. En esa localidad se toma otro taxi y va a la casa de un conocido; de ahí aborda otro taxi y se va a Urdinarrain; y de ahí a Concepción del Uruguay", confió una fuente de la investigación.La pesquisa llegó hasta el domicilio de un hombre de Gualeguay, quien recibió la visita del estafador. Esta persona contó a las autoridades que no conocía demasiado a su reciente visita, sino que sólo sabía su apellido: Rodríguez y que estuvo preso en Gualeguay. Refirió que el sospechoso estuvo privado de su libertad en Gualeguay y que le hizo trabajos de encomiendas. Allí nació un vínculo, pero insistió que no era una relación estrecha.Con esos datos, las autoridades policiales y judiciales pudieron determinar la identidad del sospechoso. Así llegaron hasta el domicilio del estafador, en la localidad bonaerense de Lujan. Actualmente se encuentra detenido en esa ciudad y está a la espera de ser trasladado a Entre Ríos. (Uno)