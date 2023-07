Quiso contratar a Ke Personajes para una fiesta y falso representante lo estafó

El organizador de una popular fiesta en Santiago del Estero fue estafado en las últimas semanas luego de intentar contratar al grupo musical Ke Personajes. La víctima se contactó con un falso representante, a quien le entregó más de US$20.000 antes de darse cuenta de que todo era una farsa.Milton Rodrigo Gutiérrez, con el patrocinio del abogado Fabio Jugo Brevetta, es el damnificado de una historia que tiene como protagonista a SDR, un riojano que se presentó ante él como representante de artistas.Gutiérrez buscaba contratar los servicios de la banda para el cierre de las fiestas de la Virgen de Huachana, previstas para el 30 y 31 de julio, las cuales reúnen a miles de personas en el departamento santiagueño de Alberdi.Tras el primer contacto, SDR le manifestó que el grupo liderado por Emanuel Noir estaría disponible para esa fecha. También le indicó que, para asegurar la presencia de la banda, debía abonar la mitad de US$50.000 en concepto de seña.En ese encuentro, Gutiérrez entregó US$16.394,44 en efectivo. Lo hizo ante un escribano público y ambos registraron sus firmas en el acuerdo. Posteriormente, en una segunda reunión, se encontraron en Catamarca (punto medio para ambos) y allí hizo otra entrega: US$4.100, todo en billetes de 100.“El monto total era de US$50.000. Incluía los honorarios de la banda, un vuelo chárter, traslados y hotel cuatro estrellas para todos. La mitad se la debía dar antes y la otra mitad antes del show”, explicó el doctor Jugo Brevetta a TN.“Mi cliente conoció a SDR a través de una tercera persona, también identificada como representante de artistas, que le dijo que este hombre trabajaba con el grupo en las contrataciones de la zona”, agregó el abogado.Gutiérrez le manifestó a SDR que le iba a entregar el resto de la seña si la banda le enviaba un video, promocionando su presencia en la fiesta santiagueña. SDR prometió cumplir con el pedido, pero luego indicó que el grupo se encontraba en el exterior y que podrían realizarlo recién cuando retornaran a Buenos Aires.“Le dijo que no se preocupara, que difundiera el evento y que luego estaría el video”, expresó Brevetta. Eso mismo hizo Gutiérrez: diseñó un flyer y publicó la presencia de Ke Personajes en la fiesta. Sin embargo, a las dos horas el verdadero representante de la banda se comunicó con él.“El representante no conocía a SDR y pidió que se borrara todo, porque la banda no iba a actuar en Santiago del Estero y esa publicación los perjudicaba”, contó Jugo Brevetta.SDR le respondió que él también había sido engañado y que pronto devolvería todo el dinero. Primero aseguró que lo haría en dólares, tal como le fue entregado. Luego cambió su propuesta y ofreció hacerlo en pesos y por transferencia bancaria.“A partir de allí comenzó a tener actitudes dilatorias. Nos dijo que los dólares no los tenía y luego que los pesos tampoco”, dijo Jugo Brevetta.Y continuó: “Propuso transferir la totalidad. Le pasamos tres cuentas distintas de familiares de mi cliente y el viernes nos mandó los comprobantes de las transferencias: una por $900.000, otra de $3.500.000 y la restante de $3.230.000, le quedaba un saldo de casi $3.500.000, convertido a una cotización de dólar blue que tomó él”.“No impactaron en todo el fin de semana. En la entidad bancaria dijeron que si no se veía el lunes es porque no se habían hecho. Y efectivamente fue así: cuando analizamos los comprobantes constatamos que las transferencias estaban editadas”, precisó Jugo Brevetta.El abogado completó: “Es un delito de estafa y hay otro de falsificación de documentos. Acudimos con mi cliente para radicar la denuncia y solicitamos al fiscal todas las medidas de pruebas a fines de determinar la responsabilidad. Esperamos que lo detengan pronto, al ser de otra provincia podría profugarse o eludir la investigación”. Fuente: (Tn)