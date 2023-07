Desbaratan organización dedicada a la venta de drogas, armas y robo de autos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes, venta ilegal de armas de fuego, robo de automóviles, corte y comercialización de autopartes que operaba en el conurbano bonaerense. Mediante 11 allanamientos concretados el martes pasado en los partidos de Florencio Varela y Almirante Brown, los oficiales detuvieron a cuatro mujeres y tres varones, e incautaron más de 44 kilogramos de marihuana, más de tres kilogramos de cocaína, una alta suma de dinero en efectivo, armas, municiones, balanzas, celulares y vehículos, entre otros elementos de prueba."Tenemos que seguir enfrentando a la criminalidad compleja imaginando que enfrente tenemos empresas criminales que requieren profesionalismo a la hora de ser investigadas y desbaratadas", dijo el director nacional de la PSA, José Glinski, y llamó a confiar en la evidencia y el cruce de datos por sobre la intuición.Este procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena. La PSA se sumó a la investigación a partir de octubre de 2021, cuando se solicitó el análisis de celulares decomisados en un procedimiento de la fuerza provincial que permitió recabar información acerca de un proveedor de drogas.

Continuando las pesquisas en colaboración, a través de tareas de calle, escuchas y desgrabaciones telefónicas; los investigadores pudieron determinar los diferentes roles y jerarquías dentro de la organización cuyo accionar se extendía por numerosas ciudades al sur de la provincia de Buenos Aires. Para ello se contó con equipamiento tecnológico del área técnica de la Policía Federal, ya que en algunas zonas no era posible establecer vigilancias físicas sin arriesgar la investigación.Como resultado de los allanamientos realizados (seis en la localidad de Florencio Varela, uno en San Francisco Solano, tres en Almirante Brown y uno en Ministro Rivadavia), los oficiales de la PSA detuvieron a siete personas, incluido el principal investigado, que quedaron incomunicadas y a disposición del juzgado actuante. Asimismo secuestraron 44,49 k de marihuana; 3,18 k de cocaína; 2.409.237 pesos; seis pistolas, tres revólveres, dos escopetas, un rifle, una ametralladora, cinco cargadores, 614 municiones y cartuchos de diferentes calibres, dos réplicas de armas de fuego y un rifle de aire comprimido. También incautaron un chaleco antibalas, dos fundas balísticas para chalecos, dos gorras de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tres balanzas, 23 teléfonos celulares, equipos de radiofrecuencia, GPS, dispositivos electrónicos varios, una camioneta, un auto, una moto y documentación de interés para la causa.Glinski también subrayó la importancia de aunar experiencias con otras fuerzas de seguridad y el Poder Judicial: "En estos últimos años venimos trabajando muy bien y queremos seguir haciéndolo. El ministro Aníbal Fernández nos convoca permanentemente a la tarea conjunta y a no escatimar la información que tenemos: hay que romper la cultura policial de no compartir la información, así como también es muy importante que la justicia convoque a más de una fuerza. Creemos que la PSA tiene para ofrecer a los argentinos y las argentinas un camino de resolución de conflictos a través de la investigación criminal".