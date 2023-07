Encuentran mensaje oculto dirigido a César Sena en la cárcel

del Banco del Chaco fueron descubiertos por carcelero en poder deen el Complejo Penitenciario 1 de Resistencia, donde está detenido por el crimen de su pareja Cecilia Strzyzowski.El hallazgo fue el viernes pasado pero recién se puso en conocimiento este martes y a raíz de un oficio enviado por el Servicio Penitenciario a los fiscales del caso.Mariano Sena iba a visitar a su hermano César para llevarle elementos de higiene y alimentos. Pero el imputado no tiene permitida la autorización de visitas y hay un control riguroso en sus condiciones de detención.Cuando personal penitenciario revisó las pertenencias de Mariano Sena, encontraron además de los elementos de higiene y alimentos, un cuaderno en cuyo interior había algo que les llamaba la atención.Se trataba de un ticket con una extracción bancaria hecha por Marcelino Barrios de un millón de pesos desde el Banco del Chaco el 17 de octubre del año pasado. Los beneficiarios eran Emerenciano Sena y su mujer Marcela Acuña.Los agentes penitenciarios le secuestraron ese comprobante y una nota, que a simple vista no se notaba porqueSu contenido comenzó a ser analizado por peritos del caso para dilucidar cuál era el mensaje que su hermano le quería entregar a César.No es la primera vez que alguien de la familia Sena pretende burlar a las autoridades penitenciarias y recibir un mensaje oculto. Emerenciano Sena lo intentó a través de su hermana la cual le llevó una carta pero al igual que esta ocasión, las autoridades lo detectaron.La acción civil fue informada por sus abogados Gustavo Briend y Juan Arregin, los cuales adelantaron al reclamar a la Justicia que pida información histórica hasta el 1° de junio inclusive sobre bienes a nombre del clan Sena.El pedido es sobre bienes inmuebles, automotores, motos y lanchas a nombre de cualquiera de los tres. Ello "permitirá asegurar el cobro del crédito que se reclamará, en concepto de daños, perjuicios, daño moral y toda otra indemnización que se solicitará".Por último, pidieron la inhibición general de bienes sobre los tres detenidos para asegurar que no se desprendan de los mismos.En una causa que lleva adelante la Justicia Federal, el fiscal Patricio Sabadini recibió información sobre que la familia Sena tiene una flota de vehículos a su nombre, así como es objeto de investigación la Fundación que tenía la familia la cual recibía fondos públicos del Gobierno provincial.