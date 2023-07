Abusos en el Ejército: rechazaron nuevamente la excarcelación de Candiotti

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes la excarcelación del jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú, teniente coronel Juan Facundo Candiotti, quien permanece detenido y acusado de destrucción de pruebas, falso testimonio y encubrimiento, en una de las varias causas que investigan abusos sexuales en esa guarnición militar.La decisión fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por la jueza Angela Ledesma, y los magistrados Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, ante el pedido de los abogados defensores de Candiotti sobre su excarcelación, como un "especial reparo ante la situación".El teniente coronel Candiotti permanecía con prisión domiciliaria en el escuadrón de Gendarmería en Gualeguaychú, pero a mediados de mayo fue trasladado al Casino de Oficiales, ubicado en Paraná, la capital de Entre Ríos donde reside su familia actualmente.En sus fundamentos, el juez Yacobucci recordó que Candioti está procesado "por ayudar al (otro) imputado a eludir la investigación de la Justicia, haber hecho desaparecer y alterar pruebas, y por no denunciar" los abusos.También remarcó que la imputación y su cargo en el Ejército obligan a tener en cuenta que en caso de su excarcelación -y con la investigación aún avanzando-, podría utilizar las nuevas pruebas y datos "para obstruir la investigación".La libertad de Candioti provocaría "un riesgo de obstrucción para la actuación de la Justicia", por lo que continúe con prisión preventiva domiciliaria es "razonable y ajustado a derecho", completó el juez.En cambio, su par Ledesma consideró que el Tribunal que le dispuso la prisión preventiva "omitieron analizar medidas cautelares menos gravosas", recordó "el carácter excepcional con el que se debe aplicar prisión preventiva", y votó a favor de su excarcelación.Finalmente, el juez Slokar acompañó la decisión de Yacobucci, y rechazaron por mayoría la excarcelación de Candioti.El jefe militar "encubrió y ayudó al suboficial Víctor Hugo Mercado para eludir la investigación de la Justicia, hizo desaparecer y alteró pruebas, y no denunció los delitos de tres investigaciones que se llevan adelante", según concluyó el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.Por lo tanto, resultó procesado por los delitos de encubrimiento al ayudar a Mercado a eludir la investigación judicial; por destrucción de pruebas al hacerlas desaparecer y alterarlas; falso testimonio; amenazas de testigos y por no denunciar la comisión de los abusos. La imputación fue agravada por ser "precedente un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público".Mercado prestó funciones hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú y fue procesado por abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con lesiones psicológicas agravadas por violencia de género. (Fuente: R2820)Si bien también se encontraba en la sede de Gendarmería, el suboficial fue enviado al casino de Suboficiales del Ejército en la ciudad de Concepción del Uruguay.Las tres víctimas -de entre 21 y 24 años- relataron hechos de abusos sexuales, que incluyeron tocamientos, hostigamiento permanente y amenazas para evitar que efectúen las denuncias.Una de ellas renunció a la carrera militar, mientras que las otras dos siguen dentro de la fuerza aunque aseguraron que tienen temor por posibles represalias por las denuncias efectuadas desde principios del 2021.Por uno de los expedientes ya se procesó a otro suboficial que prestó servicio hasta agosto de 2022 y la Cámara Federal de Paraná confirmó la medida, además hay otra investigación en curso y por una tercera causa ambos fueron procesados.