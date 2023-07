Crimen de Joaquín: cómo son los días del acusado encerrado y qué dice su abogado

Policiales Compañeras de Joaquín revelaron qué hizo el adolescente detenido tras el crimen

“Está triste”

El abogado del acusado

“Difícil de explicar y comprender”

“No va a poder volver a su casa”

El crimen de un adolescente, a manos de quien era su amigo, conmovió a la provincia de Córdoba. El jueves 29 de junio, el amigo fue capturado junto a Joaquín Sperani por una cámara de seguridad ubicada a pocos metros de la escuela, a la que nunca asistieron. El domingo, cuando encontraron el cuerpo del adolescente de 14 años en la casa abandonada, se convirtió en el único sospechoso del crimen.Franco confirmó que “es el más pequeño de edad dentro del Complejo Esperanza” y aseguró que “no está bien”. De acuerdo a su percepción por trabajar hace tiempo en el Complejo Esperanza, el amigo de la víctima “está triste”.El subsecretario aclaró que puede tener contacto con la familia, ya que por más que esté privado de su libertad tiene derecho a la comunicación con sus seres queridos.Si bien cada caso tiene sus situaciones críticas, para Antonio Franco “la dificultad mayúscula” que enfrenta este menor “es la edad”. “Nos hace tener mayor preocupación en el trabajo socioeducativo”, remarcó aPor el momento sigue siendo uno solo el acusado del crimen de Joaquín Sperani (14) en Laboulaye, pese a las distintas hipótesis y líneas de investigación. Pasaron ocho días de conocerse el asesinato y son pocos los avances que se saben de la causa, que se mantiene bajo secreto de sumario.El sospechoso, de 13 años, se encuentra detenido en un Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) que depende del Complejo Esperanza. Su abogado, Raúl Palacios, habló este lunes con Telenoche y planteó qué puede llegar a suceder con el acusado.Aunque aclaró que aún no tuvo acceso al expediente judicial, indicó que para él "no hubo más personas involucradas" en el crimen. "Hay cámaras de seguridad que lo toman a él en ese último momento y que hemos visto todos. En principio no habrían participado más personas", afirmó.Por otro lado, dijo que "es muy difícil de explicar y comprender" el asesinato, teniendo en cuenta que el presunto autor era muy amigo de Joaquín. "Sus familias se conocen desde hace tiempo y han compartido mucho, más allá de ser compañeros en la escuela", detalló Palacios.El abogado recordó que "estamos ante un niño que es inimputable para la ley". "Él no va a poder volver a su casa ni hacer su vida normal. Si lo encuentran culpable, no van a condenarlo sino que tendrá otro tipo de medidas tutelares", apuntó.Por último, señaló que su cliente está en el Complejo Esperanza "de manera provisoria". "La Senaf y la Justicia deben trabajar porque estos alojamientos provisorios deben durar el menor tiempo posible, pero cuando no revista peligrosidad ni para sí mismo ni para la sociedad", concluyó.